Подарки родным и донаты для ВСУ: на что и сколько денег украинцы потратят во время новогодне-рождественского шопинга

Компания "Делойт" провела исследование, показывающее планы и ожидания украинцев относительно новогодне-рождественского шопинга.

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Результаты опроса компанией "Делойт" в Украине украинских потребителей показали, что, несмотря на все вызовы военного времени, украинцы планируют праздновать Рождество и Новый год с надеждой на скорую победу.

Что будут покупать украинцы и сколько потратят денег

Да, большинство украинцев (61%), несмотря на войну, планируют новогодние и рождественские покупки, хотя и будут покупать меньше товаров, чем в 2021 году.

52% украинцев готовы потратить на праздничный шопинг от 25 до 50% своего месячного дохода. Так, 40% опрошенных готовы потратить до 25%, 8% – более 50%, а 14% украинцев готовы привлечь кредитные средства для праздничного шопинга.

Бюджет почти половины украинцев (49%) на шопинг в новогодне-рождественский период колеблется от 1 до 5 тысяч гривен.

Наиболее процент (19%) тех, кто готов потратить более 10 тысяч гривен на новогодний и рождественский шопинг - среди временно находящихся за рубежом украинцев.

При совершении покупок потребители в первую очередь будут учитывать наличие скидок, а также собственный предыдущий опыт.

В фокусе покупок – продукты питания (81%), товары для детей (46%), одежда и обувь (42%), алкогольные напитки (32%).

При этом более 60% украинцев хотя бы часть своего бюджета на новогодний и рождественский шопинг потратят на помощь ВСУ или пострадавшим от войны.

63% украинцев не будут покупать товары, если их изготовитель или продавец не покинул рынок РФ.

Когда и для кого украинцы будут покупать подарки

В условиях высокой неопределенности, вызванной войной, шоппинг украинцев откладывается на вторую половину декабря. Для сравнения: в США большинство респондентов планировали завершить праздничные покупки к концу ноября.

Результаты опроса показали, что 83% украинцев, прежде всего, будут покупать подарки для семьи'.

Формат шопинга

Оффлайн будет преобладать над онлайном. Основным местом для новогоднего и рождественского шопинга в этом году станут крупные супермаркеты (60%) и торговые центры/универмаги (55%).

На третьем месте – покупки в Интернете (48%). При этом 66% респондентов для покупок будут использовать именно смартфон.

Война оказывает существенное влияние на потребительские настроения украинцев. Наше исследование показало, что, например, развитая в мире покупка онлайн пока не находит подтверждения в Украине. Однако несгибаемость украинцев, которая прослеживается и в готовности к праздничному шоппингу, вдохновляет, а также помогает ритейлерам продолжать поддерживать экономический фронт. Александр Ямпольский Директор, руководитель отраслевой группы по ритейлу и оптовой дистрибьюции "Делойт" в Украине

Исследование проводилось методом онлайн-опроса по квотированной выборке, соответствующей социально-демографическому портрету населения Украины. В опросе приняли участие более 1000 респондентов из всех регионов Украины (за исключением временно оккупированных территорий и АР Крым), а также временно находящиеся за рубежом украинцы.