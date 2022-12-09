Эксперт подсчитал на сколько могут вырасти расходы украинцев на новогодние праздники

В 2022 году стоимость подготовки к праздникам и цена новогоднего стола будут зависеть, скорее всего, не от сезонных факторов, а от политических и форс-мажорных обстоятельств.

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Аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орищак подсчитал, что расходы к Новому году 2023 могут вырасти в среднем на 25% по сравнению с подготовкой к встрече 2022, а новогодний стол украинцам будет стоить в среднем 1600 гривен на семью с 4-х человек. Это только при условии, что люди захотят потратить свои денежные накопления.

Данные расходов будут держаться на уровне октябрьско-ноябрьских показателей, когда люди покупают стандартный продуктовый набор. В этом году люди будут экономить на сладком, алкоголе, красной рыбе, колбасе, сыре и майонезе.

Расходы людей на подарки для родных и близких в этом году будут сдержанными. Орищак считает, что будут дарить только полезное и нужное для хозяйства.

Спроса на одежду, дорогие сувениры или ювелирные украшения также не следует ожидать, даже если магазины устроят предновогоднюю распродажу остатков на 35-50%.

"Покупательская способность критически падает из-за утраченных рабочих мест в течение 2022 года, отсутствия денежных накоплений и военных условий в стране, которые не дают возможности заработка", - говорит аналитик.

По статистике 2021 года уже тогда еду по акциям покупали 52% опрошенных, а подарки — 49%. Большую часть опрошенных украинцев (55%) потратили на подарки до 3000 гривен, при этом 18% уложились в 1000 гривен, 20% респондентов – от 1000 до 2000 гривен, а 17% опрошенных потратили от 2000 до 3000 гривен. В этом году показатели упадут до 500 гривен и будут складываться исключительно из сладкого.

Так, за прошлый год, примерно половина украинцев дарили на зимние праздники лакомства — 48%, в позапрошлом году их дарили 52% опрошенных.

Если прибегнуть к расходам на новогодний стол, то для формирования праздничного стола учитывали салат "Оливье", мясные продукты, 200 г красной рыбы, салат "Селедка под шубой", сыр, хлеб, конфеты, вино, компот. Если добавить баночку красной икры на 100 г, то расходы вырастут еще на 480 гривен.

Три килограмма салата "Оливье" с колбасой будут стоить 386 гривен, против 269 гривен в 2021 году и 160 в 2020 году. Выходит, что с 2022 по 2021 год рост стоимости салата "Оливье" составит 30%, а к 2020 году рост составит до 60%.

Так, колбаса вареная в среднем стоит 130 гривен, а в прошлом году стоила 115 гривен за пол килограмма, зеленый горошек – в среднем 59 гривен за 400 граммов, по сравнению с 25 годом ранее, соленые огурцы – 80 гривен, против 54 гривны за 500 граммов в прошлом году, яйца – 35 гривен, против 17 гривен за 5 штук, майонез – 45 гривен, против 38 гривен за 300 граммов, лук, морковь и картофель – 37 гривен против 20 гривен, поскольку на 155% выросла в цене морковь (с 9 гривен до 23 гривен), лук и картофель без столь значительных изменений в цене.

Колбаса копченая для праздничного стола обойдется в 230 гривен за 275 граммов, а в прошлом году стоила 140 гривен за 400 граммов, буженина 220 гривен против 175 гривен за 500 граммов, сало 65 гривен против 50 гривен за 250 граммов.

200 граммов красной рыбы будут стоить по-прежнему 120 гривен. Салат "Селедка под шубой" будет стоить 185 гривен за 1,5 килограмма. Это при условии, что филе сельди – 100 гривен за 0,5 килограмма, майонез – 45 гривен за 300 граммов, а на морковь, свеклу, лук и картофель уйдет остальные деньги. В этом году филе сельди продают по 140 гривен за кило, против 73 гривен в 2021 году.

Выходит, что рост цены составил за год 100%. Килограмм твердого сыра на стол будет стоить 180 гривен против 140 гривен за 500 граммов. Вино стоит 80 -120 гривен за бутылку, конфеты 180 гривен против 100 гривен за 250 граммов, хлеб батон 22 гривны за 450 граммов, против 20 гривен за 500 граммов в 2021 году.

Аналитик отметил, что, несмотря на ценовую политику в конце ноября, а также несмотря на войну в стране, ближе к новогодним праздникам стоит ожидать подорожания конфет, яиц, майонез и хлеб.

Продукты длительного срока хранения могут подорожать, только если бензин станет дороже. В 2022 году стоимость подготовки к праздникам и цена новогоднего стола будет зависеть не столько от сезонных факторов, сколько от политических и форс-мажорных.