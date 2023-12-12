Новорічний стіл-2024: скільки доведеться витратити українцям

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, вартість бюджетного варіанту новорічного столу 2024 року, що включає традиційні страви, становитиме близько 2879,15 грн для середньостатистичної родини з чотирьох осіб.

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Про це поінформував директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Юрій Лупенко.

Це на 8,4% дорожче, ніж у минулому році. Для мешканців Києва ціна складе 3229 грн, що на 10,1 % більше минулорічної вартості.

У скільки обійдуться традиційні салати

За його словами, вартість салату "Олів'є" (за традиційною рецептурою на 3 кг продуктів) складе 285,46 грн. Це на 1,3% вище, ніж у святкуванні Нового року 2023 року. Серед найдорожчих інгредієнтів цієї страви цього року вирізняються ковбаса, яка коштує 127 грн за 0,5 кг (зростання цін на 10%), солоні огірки за 38 грн за 200 г (+9,2%), та майонез у кількості 180 г за 22,90 грн (+6,9%, залежно від марки).

Ціна картоплі в цьому році зросла на 75,9%, але за 5 штук (840 г) її можна придбати лише за 11,68 грн. Вартість зеленого горошку залишилася на рівні минулого року – 45 грн за 0,5 кг. Щодо інших складових салату, ціни знизилися: 6 яєць тепер обійдуться у 34,56 грн (зменшення ціни на 22,2%), 2 морквини (380 г) – 3,33 грн (зменшення ціни на 55,3%), 2 цибулі (230 г) – 2,99 грн (зменшення ціни на 54,4%).

Завдяки зниженню цін на цибулю, моркву і буряк (-4,8%), вартість салату "Оселедець під шубою" (за рецептом на 1,5 кг продуктів) становитиме на 1,2% менше порівняно з минулим роком – 133,08 грн. Основну частку ціни становитиме філе оселедця, що коштує 100 грн за 0,5 кг. Майонез (180 г) коштуватиме 22,90 грн, 2 картоплини (280 г) – 3,89 грн, 1 буряк (250 г) – 2,48 грн, 1 цибулина (170 г) – 2,14 грн, 1 морквина (190 г) – 1,67 грн.

Окрім цього, пачка вершкового масла (200 г) коштуватиме 72,04 грн, а батон білого хліба - 28 грн (+8,5 %).

М'ясна та сирна тарілки також здорожчали

Витрати на м’ясні продукти зросли на 7,4%. 500 грам сирокопченої ковбаси "Салямі" тепер коштуватиме 270 грн, що на 8% вище порівняно з цінами на 2023 рік. Ціни на підчеревину копчену підвищились на 4,2%, до 247 грн, а биток зі свинини свіжий став дорожчим на 4%, до 260 грн.

М’ясо птиці залишається найдешевшим серед видів м'яса, але ціна на 1 кг філе курячого свіжого зросла на 18,3%, до 159 грн. Загалом, вартість 2,5 кг м’ясних продуктів на новорічному столі складе 936 грн.

Твердий сир (типу "Голондського") для нарізки (300 г) обійдеться у 116,66 грн

Фрукти, овочі та напої

Вартість овочів на новорічному столі у цьому році становитиме, в середньому, 328,99 грн, що на 29% більше, ніж минулого року. Картопля (2 кг) обійдеться у 27,80 грн, гриби (1 кг) – 120 грн (+54%), перець солодкий (0,5 кг) – 67,19 грн (+12,9%), огірки свіжі (0,5 кг) – 46 грн (+32,4%), помідори свіжі (1 кг) – 68 грн (+1,5%).

Фрукти на святковому столі обійдуться у 270,20 грн (зростання на 0,8%). За 2 кг мандаринів доведеться заплатити 200 грн, 1 кг бананів коштує в середньому 59 грн, а 1 лимон (200 г) – 11,20 грн.

Пляшка шампанського "Артемівське" (0,75 л) коштуватиме 179 грн (+27,9%). За пляшку (0,5 л) бренді "Шабо" 5-річної витримки доведеться заплатити трошки більше – 210 грн (зростання на 0,5%.

За безалкогольні напої доведеться викласти 119,72 грн. 2 л соку "Садочок" коштують 59,60 грн, вода "Моршинська" (1,5 л) – 20,32 грн, а "Живчик" (2 л) – 39,80 грн. Солодкі напої зросли в ціні, відповідно, на 19,2% і 17,8%.

Делікатеси та риба

Родини, які можуть собі дозволити купувати делікатеси, доведеться додатково витратити приблизно 525 грн. Залежно від виробника, баночка червоної ікри (120 г) середньо коштуватиме 280 грн, а 200 г червоної риби обійдеться у 245 грн.

Традиційний для українського столу оселедець (0,5 кг філе) тепер обійдеться у 100 грн

Відтак, вартість новорічного столу з делікатесами складе 3404,15 грн, а для мешканців столиці – у 3819 грн.

Нагадаємо, у 2022 році ціна новорічного меню з традиційних страв на родину з чотирьох осіб становить 2 655,17 грн, що на 43,9% більше, ніж у 2021.