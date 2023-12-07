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Свинина стала доступнее для украинцев: какие цены в супермаркетах
Охлажденная свинина на полках национальных торговых сетей стала доступнее в ноябре. Наиболее ощутимо снизилась цена охлажденного ошейка, который сезонно пользуется меньшим спросом.
Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного мониторинга аналитического отдела Ассоциации "Свиноводы Украины" (АСУ).
Отмечается, что розничные цены на свинину в ноябре отразили понижение закупочных цен на живец свиней.
Так, за последний месяц осени средняя цена килограмма охлажденных полуфабрикатов из свинины снизилась на 1,6% или 3,25 грн/кг, а средняя отметка месяца составила 204,4 грн/кг, что на 2,13 грн/кг или 1% дешевле чем в октябре.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Как отмечают в АСУ, сильнее всего в ноябре снизилась цена охлажденного ошейка, который сезонно пользуется меньшим спросом. Так, средняя цена этой части по итогам месяца потеряла 2,6% по сравнению с октябрьским уровнем.
Кроме этого, на 2% подешевели корейка и бедро.
"Именно эти части обеспечили снижение средней цены свинины, ведь некоторые другие свиные полуфабрикаты даже прибавили около 1 грн/кг: цены стейка, вырезки и грудинки прибавили 0,3%-0,5% по сравнению с октябрьскими", - отмечают в АСУ.
Аналитики подчеркивают, что изменение розничных цен лишь частично отразило колебания закупочных.
"Средняя цена на свинину живой массой в ноябре потеряла почти 5%, тогда потребители почувствовали это изменение лишь частично", - отмечают в АСУ.
Как объясняют аналитики, основной причиной удешевления свинины есть сезонные колебания спроса, ведь давление со стороны импортной продукции или усиленной конкуренции с другими видами мяса пока не наблюдается.
"Так, курятина и говядина за анализируемый период, напротив, подорожали: средние цены по результатам ноября выросли на 1,7% и 1,4% соответственно по сравнению с предыдущим месяцем", - констатируют в АСУ.
Заметим, уже вторую неделю подряд снижаются средние закупочные цены на живец свиней. Заготовители не ожидают чрезвычайного ажиотажа на рынке, однако уверены, что в первой декаде декабря и в канун праздников цены должны выйти на прежний уровень.
Напомним, в октябре средняя цена охлажденной свинины на полках супермаркетов потеряла 2%, а среднемесячная снизилась на 0,7% — до 206,5 грн/кг.
Источник фото: ua.depositphotos.com