Свинина стала доступнішою для українців: які ціни у супермаркетах

Охолоджена свинина на полицях національних торговельних мереж стала доступнішою у листопаді. Найвідчутніше знизилася ціна охолодженого ошийку, який сезонно користується меншим попитом.

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Про це свідчать результати щомісячного моніторингу аналітичного відділу Асоціації "Свинарі України" (АСУ).

Зазначається, що роздрібні ціни на свинину в листопаді відобразили зниження закупівельних цін на живець свиней.

Так, упродовж останнього місяця осені середня ціна кілограма охолоджених напівфабрикатів зі свинини знизилася на 1,6% чи 3,25 грн/кг, а середня позначка місяця склала 204,4 грн/кг, що на 2,13 грн/кг чи 1% дешевше ніж у жовтні.

Як зауважують в АСУ, найсильніше в листопаді знизилася ціна охолодженого ошийку, який сезонно користується меншим попитом. Так, середня ціна цієї частини за підсумками місяця втратила 2,6% проти жовтневого рівня.

Крім цього, на 2% подешевшали корейка та стегно.

"Саме ці частини забезпечили зниження середньої ціни свинини, адже окремі інші свинячі напівфабрикати навіть додали близько 1 грн/кг: ціни стейку, вирізки та грудинки додали 0,3%-0,5% порівняно із жовтневими", - зазначають в АСУ.

Аналітики підкреслюють, що зміна роздрібних цін лише частково відобразила коливання закупівельних.

"Середня ціна на свинину живою масою в листопаді втратила майже 5%, тоді споживачі відчули цю зміну лише частково", - наголошують в АСУ.

Як пояснюють аналітики, основною причиною здешевлення свинини є сезонні коливання попиту, адже тиск з боку імпортної продукції чи посиленої конкуренції з іншими видами м’яса наразі не спостерігається.

"Так, курятина та яловичина за аналізований період, навпаки, подорожчали: середні ціни за результатами листопада зросли на 1,7% та 1,4% відповідно проти попереднього місяця", - констатують в АСУ.

Зауважимо, вже другий тиждень поспіль знижуються середні заготівельні ціни на живець свиней. Заготівельники не очікують надзвичайного ажіотажу на ринку, однак впевнені, що у першій декаді грудня та напередодні свят ціни мають вийти на попередній рівень.

Нагадаємо, протягом жовтня середня ціна охолодженої свинини на полицях супермаркетів втратила 2%, а середньомісячна знизилася на 0,7% — до 206,5 грн/кг.

Джерело фото: ua.depositphotos.com