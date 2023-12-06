Імпорт свинини в Україну став економічно невигідним: поставки скоротилися втричі

Згідно з попередніми даними митної статистики, імпорт свіжої, охолодженої та мороженої свинини у листопаді склав 677,7 т сукупною вартістю 2,05 млн дол. США.

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Про це повідомляють аналітики Асоціації "Свинарі України".

Вони відзначають, що імпорт свинини майже втричі поступається обсягам завезеного у жовтні та на 41,4% менше ніж у листопаді минулого року.

"Послаблення імпортної активності у другій половині осені відбулося на тлі сезонного зниження цін на внутрішньому ринку. Так, середні ціни закупівлі у вересні сягнули свого максимуму, після чого сезонно послаблювалися протягом жовтня-листопада. Тож середня ціна закупівлі у листопаді була на 16% нижчою за вересневу позначку. Середня митна вартість імпортованої свинини за відповідний період, навпаки, зросла на 17%: якщо у вересні середньозважена вартість кілограму імпортованої свинини на митному пункті складала 2,58 дол. США, то в листопаді цей показник перевищив 3 дол. США/кг. При цьому, здороження торкнулося як м’ясної сировини європейського походження, так і канадської свинини, частка якої у листопаді була переважною — 55% завезеного за листопад", - пояснюють в АСУ.

Там додають, що додатковим обмеженням для надходження імпортної свинини стали логістичні проблеми та підвищенням транспортних витрат.

"Утім, за свідченнями імпортерів, вирішальну роль в даному випадку відіграло зниження економічної привабливості імпорту на тлі здешевлення вітчизняної сировини", - підкреслюють аналітики.

За даними АСУ, загальні обсяги імпорту свинини за 11 місяців 2023-го склали 12,6 тис. т, що в 3,7 разів менше ніж за аналогічний період минулого року.

"З огляду на таку динаміку, частка імпортованої свинини відповідатиме 2% загального виробництва та близько 4% промислового", — прогнозують експерти.

Зауважимо, вже другий тиждень поспіль знижуються середні заготівельні ціни на живець свиней. Заготівельники не очікують надзвичайного ажіотажу на ринку, однак впевнені, що у першій декаді грудня та напередодні свят ціни мають вийти на попередній рівень.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року імпорт свинини був вдвічі менший, ніж рік тому. Ключовими країнами-постачальницями на український ринок залишаються Данія, Нідерланди, Бельгія та Канада.

Джерело фото: ua.depositphotos.com