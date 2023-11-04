Свинина у супермаркетах подешевшала: які ціни

Протягом жовтня середня ціна охолодженої свинини на полицях супермаркетів втратила 2%, а середньомісячна знизилася на 0,7% — до 206,5 грн/кг.

Про це повідомляють аналітики Асоціації "Свинарі України" (АСУ) за підсумками щомісячного моніторингу цін на полицях супермаркетів.

"Помітнішим за середній рівень було зниження цін на стейк та свиняча вирізку, які втратили 1,3% та 1,0% відповідно. Окрім преміальних частин відповідне здешевлення торкнулося і цінників свинячої лопатки. Зниження середньомісячних цін інших відрубів не перевищило 1 грн/кг", - зауважують в АСУ.

Аналітики зазначають, що хоча у жовтні роздрібні ціни на свинину "відгукнулися" на зміну закупівельних, зниження останніх було значно помітнішим.

"Ціни на свинину живою масою восени традиційно знижуються у відповідь до сезонної зміни попиту та пропозиції на ринку. Цьогоріч середня жовтнева ціна втратила 11.8% проти вересневої позначки, проте зміна роздрібної ціни мінімально відобразила досить драматичне коливання котирувань на сировинному ринку", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що темпи зниження роздрібних цін на свинину "синхронізувалися" із курятиною.

"За підсумками жовтня середня ціна курятини також послабилася, втративши 0,6% порівняно з попереднім місяцем (до 131,3 грн/кг в середньому), тоді як середня ціна охолодженої яловичини, навпаки, додала 1,7% (до 380 грн/кг, відповідно)", - констатують в АСУ.

Нагадаємо, фахівці сервісу доставки продуктів Zakaz.ua підбили підсумки онлайн-продажів за вересень та жовтень 2023 року і дослідили, які продукти та категорії товарів найбільше купували українці у вересні та жовтні в супермаркетах.