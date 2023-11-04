Свинина в супермаркетах подешевела: какие цены

В октябре средняя цена охлажденной свинины на полках супермаркетов потеряла 2%, а среднемесячная снизилась на 0,7% - до 206,5 грн/кг.

Об этом сообщают аналитики Ассоциации "Свиноводы Украины" (АСУ) по итогам ежемесячного мониторинга цен на полках супермаркетов.

"Заметнее среднего уровня было снижение цен на стейк и свиную вырезку, которые потеряли 1,3% и 1,0% соответственно. Кроме премиальных частей соответствующее удешевление коснулось и ценников свиной лопатки. Снижение среднемесячных цен других отрубов не превысило 1 грн/кг", - отмечают в АСУ.

Аналитики отмечают, что хотя в октябре розничные цены на свинину "откликнулись" на смену закупочных, снижение последних было заметнее.

"Цены на свинину живой массой осенью традиционно снижаются в ответ на сезонное изменение спроса и предложения на рынке. В этом году средняя октябрьская цена потеряла 11.8% против сентябрьской отметки, однако изменение розничной цены минимально отразило достаточно драматическое колебание котировок на сырьевом рынке", - подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что темпы понижения розничных цен на свинину "синхронизировались" с курятиной.

"По итогам октября средняя цена курятины также ослабла, потеряв 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем (до 131,3 грн/кг в среднем), в то время как средняя цена охлажденной говядины, напротив, прибавила 1,7% (до 380 грн/ кг, соответственно)", - констатируют в АСУ.

Напомним, специалисты сервиса доставки продуктов Zakaz.ua подвели итоги онлайн-продаж за сентябрь и октябрь 2023 года и исследовали, какие продукты и категории товаров чаще покупали украинцы в сентябре и октябре в супермаркетах.