Які продукти українці купують онлайн: ТОП-15 осінніх товарів

Фахівці сервісу доставки продуктів Zakaz.ua підбили підсумки онлайн-продажів за вересень та жовтень 2023 року і дослідили, які продукти та категорії товарів найбільше купували українці у вересні та жовтні в супермаркетах.

Популярні товари у вересні

"У п’ятірці лідерів традиційно та незмінно присутні банани, курятина та яйця. З нових позицій, які кардинально різняться від літнього списку можна відмітити філе індика та сир", - зазначають в Zakaz.ua.

Загалом серед найпопулярніших 15-ти позицій в кошиках онлайн-покупців сервісу у вересні були присутні наступні товари:

банан;

вода мінеральна;

куряче м’ясо;

яйця курячі;

масло солодковершкове;

цукор білий кристалічний;

молоко пастеризоване;

апельсин;

філе індички;

лимон;

авокадо;

крупа гречана;

сир;

картопля;

олія соняшникова рафінована.

Популярні товари у жовтні

Топ-15 жовтня від попереднього місяця відрізняється майже половиною позицій у списку.

"Серед нових цікавих товарів у кошиках онлайн-покупців з'явилися масляні круасани, червоний болгарський перець, огірки корнішони, слабосолений лосось, а також гарбузи, які традиційно купують напередодні Гелловіна. Проте гарбуз, в першу чергу, дуже корисний та смачний овоч, з якого українці здавна готують каші, запіканки, закуски, пироги, щоб насолодитися смаками осені", - підкреслили в Zakaz.ua.

Виглядає ТОП жовтня наступним чином:

куряче м’ясо;

банани;

яйця курячі;

перець червоний;

вода мінеральна;

масло солодковершкове;

сік апельсиновий;

круасани масляні;

огірок корнішон;

цукор білий кристалічний;

лосось слабосолений;

помідор рожевий;

авокадо;

гарбуз;

печериці.

"Цікаво зазначити, що попит на рибу у жовтні помітно збільшився. Так серед сотні топових товарів в замовленнях покупців, окрім слабосоленого лосося, знаходяться також тунець, форель, сьомга, філе сібаса, креветки Tiger, червона ікра тощо", - повідомляють в Zakaz.ua.

Раніше аналітики Zakaz.ua повідомляли, що восени порівняно з цінами влітку борщ подешевшав: з м’ясом — на 3%, пісний — на 48%. Зменшення вартості відбулося за рахунок сезонного падіння цін на овочі борщового набору.