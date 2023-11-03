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Які продукти українці купують онлайн: ТОП-15 осінніх товарів
Фахівці сервісу доставки продуктів Zakaz.ua підбили підсумки онлайн-продажів за вересень та жовтень 2023 року і дослідили, які продукти та категорії товарів найбільше купували українці у вересні та жовтні в супермаркетах.
Популярні товари у вересні
"У п’ятірці лідерів традиційно та незмінно присутні банани, курятина та яйця. З нових позицій, які кардинально різняться від літнього списку можна відмітити філе індика та сир", - зазначають в Zakaz.ua.
Загалом серед найпопулярніших 15-ти позицій в кошиках онлайн-покупців сервісу у вересні були присутні наступні товари:
- банан;
- вода мінеральна;
- куряче м’ясо;
- яйця курячі;
- масло солодковершкове;
- цукор білий кристалічний;
- молоко пастеризоване;
- апельсин;
- філе індички;
- лимон;
- авокадо;
- крупа гречана;
- сир;
- картопля;
- олія соняшникова рафінована.
Популярні товари у жовтні
Топ-15 жовтня від попереднього місяця відрізняється майже половиною позицій у списку.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Серед нових цікавих товарів у кошиках онлайн-покупців з'явилися масляні круасани, червоний болгарський перець, огірки корнішони, слабосолений лосось, а також гарбузи, які традиційно купують напередодні Гелловіна. Проте гарбуз, в першу чергу, дуже корисний та смачний овоч, з якого українці здавна готують каші, запіканки, закуски, пироги, щоб насолодитися смаками осені", - підкреслили в Zakaz.ua.
Виглядає ТОП жовтня наступним чином:
- куряче м’ясо;
- банани;
- яйця курячі;
- перець червоний;
- вода мінеральна;
- масло солодковершкове;
- сік апельсиновий;
- круасани масляні;
- огірок корнішон;
- цукор білий кристалічний;
- лосось слабосолений;
- помідор рожевий;
- авокадо;
- гарбуз;
- печериці.
"Цікаво зазначити, що попит на рибу у жовтні помітно збільшився. Так серед сотні топових товарів в замовленнях покупців, окрім слабосоленого лосося, знаходяться також тунець, форель, сьомга, філе сібаса, креветки Tiger, червона ікра тощо", - повідомляють в Zakaz.ua.
Раніше аналітики Zakaz.ua повідомляли, що восени порівняно з цінами влітку борщ подешевшав: з м’ясом — на 3%, пісний — на 48%. Зменшення вартості відбулося за рахунок сезонного падіння цін на овочі борщового набору.