АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бізнесмени на фронті Бізнесмени на фронті
Топ-10 аптек Києва Топ-10 аптек Києва
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Рітейл
Дата публікації

Які продукти українці купують онлайн: ТОП-15 осінніх товарів

супермаркет
Фото: пресслужба Zakaz.ua

Фахівці сервісу доставки продуктів Zakaz.ua підбили підсумки онлайн-продажів за вересень та жовтень 2023 року і дослідили, які продукти та категорії товарів найбільше купували українці у вересні та жовтні в супермаркетах.

Популярні товари у вересні

"У п’ятірці лідерів традиційно та незмінно присутні банани, курятина та яйця. З нових позицій, які кардинально різняться від літнього списку можна відмітити філе індика та сир", - зазначають в Zakaz.ua.

Загалом серед найпопулярніших 15-ти позицій в кошиках онлайн-покупців сервісу у вересні були присутні наступні товари: 

  • банан;
  • вода мінеральна;
  • куряче м’ясо;
  • яйця курячі;
  • масло солодковершкове;
  • цукор білий кристалічний;
  • молоко пастеризоване;
  • апельсин;
  • філе індички;
  • лимон;
  • авокадо;
  • крупа гречана;
  • сир;
  • картопля;
  • олія соняшникова рафінована. 

Популярні товари у жовтні

Топ-15 жовтня від попереднього місяця відрізняється майже половиною позицій у списку.

"Серед нових цікавих товарів у кошиках онлайн-покупців з'явилися масляні круасани, червоний болгарський перець, огірки корнішони, слабосолений лосось, а також  гарбузи, які традиційно купують напередодні Гелловіна. Проте гарбуз, в першу чергу, дуже корисний та смачний овоч, з якого українці здавна готують каші, запіканки, закуски, пироги, щоб насолодитися смаками осені", - підкреслили в Zakaz.ua.

Виглядає ТОП жовтня наступним чином:

  • куряче м’ясо;
  • банани;
  • яйця курячі;
  • перець червоний;
  • вода мінеральна;
  • масло солодковершкове;
  • сік апельсиновий; 
  • круасани масляні;
  • огірок корнішон;
  • цукор білий кристалічний;
  • лосось слабосолений;
  • помідор рожевий;
  • авокадо;
  • гарбуз;
  • печериці. 
Фото 2 — Які продукти українці купують онлайн: ТОП-15 осінніх товарів

"Цікаво зазначити, що попит на рибу у жовтні помітно збільшився. Так серед сотні топових товарів в замовленнях покупців, окрім слабосоленого лосося, знаходяться також тунець, форель, сьомга, філе сібаса, креветки Tiger, червона ікра тощо", - повідомляють в Zakaz.ua

Раніше аналітики Zakaz.ua повідомляли, що восени порівняно з цінами влітку борщ подешевшав: з м’ясом — на 3%, пісний — на 48%. Зменшення вартості відбулося за рахунок сезонного падіння цін на овочі борщового набору.

Автор:
Світлана Манько