В Украине стремительно дорожает сливочное масло: в чем причина

На украинском рынке масла наблюдается настоящий бум, сопровождающийся стремительным ростом цен.

Об этом сообщает Инфагро.

Отмечается, что стоимость масла на мировых рынках также растет, но не так быстро и существенно, как в Украине.

"Похоже, отечественные промышленные потребители слишком озабочены определенным дефицитом масла в Украине и готовы пополнять запасы любой ценой", - отмечают аналитики.

По их данным, потребление масла в Украине возросло, но и производство, скорее всего, находится примерно на уровне прошлого года, в то же время, экспорт существенно упал.

"Спрогнозировать дальнейшие изменения на мировом рынке масла сейчас не может никто. В конце осени не исключено и снижение цен. Производители могут продолжить поднимать цены, хотя понятно, что последствия такой ценовой политики негативно отразятся на объемах продаж", - подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что ввиду высокого уровня цен заводы пытаются продлить сезон производства собственного масла.

"Не очень сдерживают их в таком стремлении даже высокие цены на сырье и относительно низкие – на смежные СЗМ и казеин. Как для осени, октябрьские показатели производства неплохие, но примерно на треть меньше по сравнению с прошлым годом", - констатируют аналитики.

Заметим, что в Украине также выросли цены на пастеризованное молоко, кефир, кисломолочный сыр и сыры. Молочная продукция дорожает под влиянием пересмотра перерабатывающими предприятиями закупочных цен на молоко-сырье в сторону увеличения из-за ограничения его предложения, а также в связи с ростом себестоимости производства в условиях войны.

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