В Україні зросло споживання м’яса птиці та яловичини

У 2023 році українці споживали більше м’яса птиці та яловичини, ніж у 2022-му. Якщо в минулому році ці показники були на рівні 26,2 кг та 7 кг відповідно, то в поточному вони зросли до 27 кг птиці та 7,4 кг яловичини в середньому на одну особу.

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Про це свідчать дані Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Споживання свинини при цьому знизилось – у 2023 році українці в середньому з’їли 19,8 кг свинини, тоді як у попередньому – 20,3 кг.

Разом зі споживанням збільшилось і виробництво: м’яса птиці виробили більше на 32 тис. тонн – до 1 млн 285 тис. тонн, яловичини на 4 тис. тонн - до 272 тис. тонн. Розвиток власного виробництва дозволив зменшити обсяг імпорту обох видів м’яса на 19 тис. тонн. Також зменшився імпорт свинини – з 74 тис. тонн до 41 тис. тонн.

Якщо рахувати в цілому, то споживання цих трьох видів м’яса зросло з 54,1 кг у 2022 році до 54,7 кг у 2023. При цьому імпорт знизився на 52 тис. тонн - до 108 тисяч тонн.

Зменшення імпорту свинини в Україну

Як раніше повідомляли аналітики асоціації "Свинарі України", імпорт свіжої, охолодженої та мороженої свинини у листопаді 2023 року склав 677,7 т сукупною вартістю $2,05 млн. Це майже втричі менше обсягів, завезених у жовтні 2023 року, та на 41,4% менше ніж у листопаді 2022 року.

"Послаблення імпортної активності у другій половині осені відбулося на тлі сезонного зниження цін на внутрішньому ринку. Так, середні ціни закупівлі у вересні сягнули свого максимуму, після чого сезонно послаблювалися протягом жовтня-листопада. Тож середня ціна закупівлі у листопаді була на 16% нижчою за вересневу позначку. Середня митна вартість імпортованої свинини за відповідний період, навпаки, зросла на 17%: якщо у вересні середньозважена вартість кілограму імпортованої свинини на митному пункті складала 2,58 дол. США, то в листопаді цей показник перевищив 3 дол. США/кг. При цьому, здороження торкнулося як м’ясної сировини європейського походження, так і канадської свинини, частка якої у листопаді була переважною — 55% завезеного за листопад", - пояснили в асоціації.

Логістичні труднощі та збільшення транспортних витрат стали додатковими обмеженнями для ввезення імпортної свинини.