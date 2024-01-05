Труднощі з постачанням огірків з Туреччини призвели до підвищення цін на цей овоч в Україні

Підвищення цін на огірки в Туреччині, відчутне збільшення попиту на тепличні огірки в Україні, а також значне зменшення їхньої пропозиції сприяють зростанню цін на цю продукцію.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Наразі лише декілька українських комбінатів реалізують огірки. Основну частину цієї продукції на українському ринку складають імпортні огірки з Туреччини.

На сьогоднішній день продавці пропонують до продажу тепличний огірок по 90-135 грн/кг ($2,37-3,55/кг), що в середньому на 17% дорожче, ніж тижнем раніше.

Підвищення цін на тепличні огірки здебільшого пояснюється зростанням вартості цієї продукції в самій Туреччині, яка традиційно є головним постачальником тепличних овочів в Україну протягом зимового періоду. Проте, на поточному тижні імпортні огірки надходили на внутрішній ринок обмеженими партіями, до того ж багато оптових компаній відмовляються від співпраці з імпортним огірком через його низьку якість.

Зауважимо, що на сьогодні тепличний огірок на українському ринку продається в середньому на 70% дорожче, ніж на початку січня 2023 року. Проте багато учасників ринку вважають, що таке зростання цін в даному сегменті є тимчасовим явищем. Вони не виключають, що найближчим часом ситуація з цінами на тепличні огірки стабілізується після відновлення постачань турецької продукції на український ринок.

Ціни на овочі в Україні

Протягом останніх тижнів в Україні спостерігалося значне зростання цін на овочі. Так, цінові рекорди вже встановили помідори, цибуля, морква і капуста. Що стосується картоплі, то цей популярний серед українців овоч встановлює цінові рекорди тиждень за тижнем – з початку 2024 року картопля в Україні подорожчала вже на 11%.

Серед причин подорожчання експерти відзначають зростання попиту на ці овочі на тлі скорочення пропозиції. Крім того, деякі великі господарства продовжують обмежувати продажі якісної продукції, розраховуючи на подальше зростання цін.

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