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Тисяча дронів-перехоплювачів на добу: Зеленський поставив завдання для виробників

Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. / Вікіпедія

Президент Володимир Зеленський відвідав підприємство, що виробляє дрони-перехоплювачі, та доручив виробникам дронів забезпечити Україні можливість щоденно застосовувати щонайменше 1000 перехоплювачів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Офіс президента.

"Говорив сьогодні з виробниками дронів-перехоплювачів. Був на підприємстві, подякував команді, побачив, як виробляється захист для наших міст і сіл, для наших людей. Україна вміє робити класні речі та зберігає технологічне лідерство в захисті життя", - зазначив він.

Президент зазначив, що перед виробниками дронів поставлено чітке завдання: Україна повинна мати змогу застосовувати щонайменше 1000 перехоплювачів на добу.

Він також додав, що урядовці працюють над контрактуванням, аби забезпечити необхідне фінансування, а також постійно співпрацюють із партнерами для уникнення дефіциту коштів.  

Фото 2 — Тисяча дронів-перехоплювачів на добу: Зеленський поставив завдання для виробників
Фото: Офіс президента

Виробництво дронів-перехоплювачів в Україні

Нагадаємо, упродовж останніх днів держава уклала ще три контракти з українськими виробниками дронів, довівши загальну кількість таких контрактів до чотирьох. Загальна вартість домовленостей перевищує 3 мільярди гривень.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна цього року планує виготовити сотні тисяч дронів-перехоплювачів. Адже кількість збитих російських "Шахедів" невпинно буде зростати.

Загалом українська оборонна промисловість має потенціал виготовляти до 10 мільйонів дронів на рік. За належного фінансування Україна готова збільшити обсяги випуску дронів і інших високотехнологічних озброєнь, що сприятиме посиленню обороноздатності країни.

Автор:
Тетяна Бесараб