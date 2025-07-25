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США купуватимуть українські дрони: Зеленський анонсував контракти на $10–30 млрд

контракти зі США
Україна готує контракти зі США до $30 млрд щодо закупівлі дронів / Depositphotos

Президент України Володимир Зеленський заявив, що досягнув домовленості зі Сполученими Штатами про закупівлю українських дронів. За його словами, вже розпочата підготовка відповідних контрактів на суму $10–30 мільярдів.

Як інформує Delo.ua про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами у Києві, пише "Інтерфакс-Україна".

"Далі – з Америкою, з Президентом Трампом, ми домовилися, що вони будуть купувати у нас дрони. Є така домовленість. Я поставив задачу Умєрову, Шмигалю та Камишіну. Вони будуть цим займатися. Дуже важливо підготувати цей договір, серйозний договір на 10-20-30 мільярдів доларів", – заявив Зеленський.

Раніше у коментарі американському телеканалу Newsmax президент також підтвердив, що Вашингтон виявив зацікавленість у придбанні українських безпілотників. При цьому він наголосив, що Україна зацікавлена у взаємній оборонній кооперації, зокрема у закупівлі американських систем для посилення повітряного захисту.

"Є багато дронів, які маємо тільки ми. І ми обговорюємо це з президентом Трампом. Я сказав йому, що дуже хочу купувати у вас речі, які є тільки у вас. Він мені сказав, що Америка хоче купувати українські безпілотники... Я дуже хочу, щоб Америка допомогла нам захистити наше небо. Це дуже важливо", — сказав Зеленський.

Остаточні параметри майбутніх контрактів наразі не розголошуються, однак очікується, що українські виробники безпілотної техніки можуть отримати нові масштабні замовлення для експорту до США.

Нагадаємо, у липні Зеленський заявив, що Україна та США розглядають можливість укладення "мегаугоди" щодо закупівлі озброєння, яка передбачатиме обмін досвідом та технологіями, отриманими під час війни. Президент України вважає, що ця угода може стати трансформаційною для армії США та національної безпеки.

Автор:
Тетяна Гойденко