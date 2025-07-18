"Є така політична домовленість": Свириденко заявила, що Україна планує підписати угоду про дрони зі США

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко підтвердила, що президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп досягли політичної домовленості щодо інвестицій Сполучених Штатів у виробництво українських безпілотників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію "Суспільне.Новини".

"Ми плануємо підписати "угоду про дрони" зі Сполученими Штатами. Ми обговорюємо інвестиції в розширення виробництва українських дронів з боку США", - сказала прем’єрка, зазначивши, що "є така політична домовленість".

"Зараз вже новий міністр оборони Шмигаль буде розробляти цю пропозицію з американською стороною. Далі вже буде технічна робота", — пояснила Свириденко.

Напередодні Зеленський заявив, що Україна та США розглядають можливість укладення "мегаугоди" щодо закупівлі озброєння, яка передбачатиме обмін досвідом та технологіями, отриманими під час війни. Президент України вважає, що ця угода може стати трансформаційною для армії США та національної безпеки.