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"Есть такая политическая договоренность": Свириденко заявила, что Украина планирует подписать соглашение о дронах с США

Юлия Свириденко
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. / Верховная Рада

Премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп достигли политической договоренности об инвестициях Соединенных Штатов в производство украинских беспилотников.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на публикацию "Общественное.Новости".

"Мы планируем подписать "соглашение о дронах" с Соединенными Штатами. Мы обсуждаем инвестиции в расширение производства украинских дронов со стороны США", - сказала премьер, отметив, что "есть такова политическая договоренность".

"Сейчас уже новый министр обороны Шмигаль будет разрабатывать это предложение с американской стороной. Дальше уже будет техническая работа", - пояснила Свириденко.

Накануне Зеленский заявил, что Украина и США рассматривают возможность заключения "мегасоглашения" по закупке вооружения, которая будет предусматривать обмен опытом и технологиями, полученными во время войны. Президент Украины считает, что это соглашение может стать трансформационным для армии США и национальной безопасности.

Автор:
Татьяна Ковальчук