Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,81

--0,01

EUR

48,52

--0,28

Наличный курс:

USD

41,77

41,67

EUR

48,86

48,65

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Выигрыш для всех": Зеленский заявил, что Украина и США могут заключить соглашение о закупке вооружения

Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. / Википедия

Украина и США рассматривают возможность заключения "мегасоглашения" о закупке вооружения, которое будет предусматривать обмен опытом и технологиями, полученными во время войны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского New York Post.

Зеленский рассказал, что его последние переговоры с Трампом были сосредоточены на соглашении, которое позволит США и Украине поддерживать взаимные воздушные технологии, а Киев предложит поделиться всем, что он узнал о современной войне во время трехлетней войны с Россией.

Президент Украины считает, что это соглашение может стать трансформационным для армии США и национальной безопасности.

"Народ Америки нуждается в этой технологии, и вы должны иметь ее в своем арсенале", – сказал Зеленский о новейших беспилотниках Украины, которые смогли пробить российскую оборону, чтобы уничтожить тяжелые бомбардировщики РФ.

"Я думаю, что это действительно мегасоглашение, как говорится, выигрыш для всех", – добавил он.

Глава нашего государства отметил, что Киев наращивает собственное производство дронов для борьбы со страной-агрессором.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вечером 14 июля провел телефонные разговоры с американским лидером Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте .

Автор:
Татьяна Ковальчук