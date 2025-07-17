"Выигрыш для всех": Зеленский заявил, что Украина и США могут заключить соглашение о закупке вооружения

Украина и США рассматривают возможность заключения "мегасоглашения" о закупке вооружения, которое будет предусматривать обмен опытом и технологиями, полученными во время войны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского New York Post.

Зеленский рассказал, что его последние переговоры с Трампом были сосредоточены на соглашении, которое позволит США и Украине поддерживать взаимные воздушные технологии, а Киев предложит поделиться всем, что он узнал о современной войне во время трехлетней войны с Россией.

Президент Украины считает, что это соглашение может стать трансформационным для армии США и национальной безопасности.

"Народ Америки нуждается в этой технологии, и вы должны иметь ее в своем арсенале", – сказал Зеленский о новейших беспилотниках Украины, которые смогли пробить российскую оборону, чтобы уничтожить тяжелые бомбардировщики РФ.



"Я думаю, что это действительно мегасоглашение, как говорится, выигрыш для всех", – добавил он.

Глава нашего государства отметил, что Киев наращивает собственное производство дронов для борьбы со страной-агрессором.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вечером 14 июля провел телефонные разговоры с американским лидером Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте .