Зеленский провел телефонные разговоры с Трампом и Рютте: о чем договорились

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 14 июля провел телефонные разговоры с американским лидером Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.

Как пишет Delo.ua, об этом глава государства рассказал в Telegram.

Разговор с Трампом

По словам Зеленского, он поблагодарил Трампа за готовность поддерживать Украину и обсудил с ним "необходимые средства и решения, чтобы дать больше защиты людям от российских ударов".

"Спасибо за готовность поддерживать Украину и работать дальше вместе, чтобы остановить убийства и установить длительный и справедливый мир", - подчеркнул президент.

Он также отметил важность хороших отношений с США и странами НАТО.

"Готовы работать максимально продуктивно, чтобы достичь мира. Договорились чаще созваниваться и координировать наши шаги и дальше" - написал Зеленский.

Разговор с Рютте

Что касается разговора с Рютте, то глава государства отметил, что генсек НАТО рассказал ему о деталях сотрудничества между Европой и США ради увеличения поддержки Украины.

Зеленский подчеркнул, что Украина ценит готовность предоставить Киеву ЗРК Patriot, а также поставки другого оружия для защиты жизни людей и отражения российских штурмов.

"Важно увеличивать давление на Россию ради мира и сохранять жизнь людей", - добавил президент.

Дональд Трамп 14 июля во время совместной пресс-конференции с генсекретарем НАТО Марком Рютте заявил, что готовится отправка 17 зенитных ракетных комплексов Patriot в Украину. Некоторые из этих систем прибудут в течение нескольких дней.

Также Трамп заявил, что "очень недоволен" действиями России. Соединенные Штаты планируют ввести "очень жесткие пошлины" против РФ через 50 дней, если не будет достигнуто мирное соглашение с Украиной.

Кроме того, Трамп впервые с момента своего возвращения в Белый дом планирует передать Украине оружие напрямую из американских складов, воспользовавшись президентскими полномочиями (PDA), как это делал его предшественник Джо Байден.