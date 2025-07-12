Трамп рассматривает первый пакет военной помощи Украине: потенциальная поддержка на сотни миллионов долларов

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность предоставления Украине нового пакета военной помощи на сотни миллионов долларов. Об этом сообщили источники, знакомые с планами администрации. Это может стать первой официальной помощью от новой администрации Трампа, подчеркивающей сложность и противоречивость позиций внутри Белого дома по поддержке Киева в войне против России.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Rolitico.

Обсуждение возможного пакета началось только через неделю после того, как Пентагон неожиданно приостановил поставки оружия из ранее утвержденного пакета. Он включал в себя тысячи артиллерийских снарядов, ракеты Patriot и высокоточные боеприпасы. Трамп тогда пообещал, что помощь будет возобновлена.

Ожидается, что финансирование нового пакета будет осуществляться из фонда, одобренного Конгрессом еще при президентстве Джо Байдена. Речь идет о президентском разрешении на сокращение военных ресурсов (Presidential Drawdown Authority), в котором еще осталось около 3,8 миллиарда долларов. Он позволяет передавать Украине оружие напрямую из американских арсеналов.

Источники в Конгрессе также сообщают, что НАТО ведет переговоры с США о разрешении покупать американское оружие для нужд Украины. Киев настаивает на том, чтобы Вашингтон предоставил такую возможность европейским союзникам.

Ранее Трамп выразил недовольство отсутствием результатов в попытках привлечь Кремль к переговорам о завершении войны. В то же время, в Пентагоне признают, что опасаются уменьшения американских арсеналов из-за постоянной поддержки Киева и одновременно активности США на Ближнем Востоке.

Заместитель министра обороны Стивен Файнберг уже провел встречу с представителями американской оборонной промышленности, где обсуждали возможность увеличения производства систем ПВО, высокоточных ракет и артиллерийских снарядов. По данным источников, Файнберг также готовит запрос в Конгресс о новом финансировании для восстановления запасов боеприпасов.

Напомним, что прекращенный в начале июля пакет включал 30 ракет Patriot, сотни единиц высокоточного оружия, 8000 снарядов калибра 155 мм и 250 ракет для реактивных систем залпового огня. Часть из них уже начала транспортироваться, но точные объемы поставок и сроки остаются неопределенными.

Потенциальная новая помощь оказывается на фоне наиболее интенсивных российских атак дронами и ракетами за последние месяцы. В ночь на пятницу в результате обстрелов погибли по меньшей мере девять человек, еще десятки получили ранения.

Ранее СМИ сообщили, что Пентагон решил приостановить поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину (обещанных еще при каденции Джо Байдена) из-за опасений, что арсеналы США стали слишком малы. Как отмечается, решение было принято после ревизии запасов.

В Государственном департаменте США заявили, что не останавливали поставки оружия Украине. Пентагон продолжает предлагать президенту Дональду Трампу варианты военной помощи Украине для завершения войны, но пересматривает оборонные приоритеты.