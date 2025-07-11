Трамп анонсировал важное заявление о России и согласился продавать оружие для Украины странам НАТО

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что разочарован Россией и пообещал сделать важное заявление по нему на 14 июля. Он также утверждает, что страны НАТО будут покупать у США оружие для Украины. Речь идет в частности и о системах Patriot.

Как пишет Delo.ua, об этом Трамп сказал в интервью NBC News.

14 июля сделает "важное заявление" о России

"Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в течение следующих нескольких недель. Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России", — сказал американский лидер.

Он не уточнил, что это будет за заявление, отказавшись предоставить детали.

США будут поставлять оружие Украине через НАТО

Трамп также рассказал о новой договоренности между США, НАТО и Украиной по поставке американского оружия.

"Мы отправляем оружие НАТО, и НАТО полностью – на 100% – платит за это оружие. То есть то, что мы делаем: мы передаем оружие НАТО, а затем НАТО передает это оружие Украине, и именно НАТО за нее платит", – пояснил Трамп.

По его словам, такое решение было принято на саммите НАТО в прошлом месяце.

"Мы передаем оружие НАТО, а НАТО возмещает полную стоимость этого оружия", – повторил Трамп.

Ранее журналисты спросили Трампа, планирует ли он предоставить Украине больше оружия. Он ответил утвердительно.

"Мы пришлем еще оружие. Мы должны это сделать, они должны иметь возможность защищаться. Сейчас они испытывают очень сильные удары. Мы должны прислать больше оружия, прежде всего оборонительного, но они испытывают очень, очень сильные удары", – сказал президент США.

Ранее Трамп заявлял, что "не достиг ни одного прогресса" по завершению войны в Украине во время последнего телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп заверил в намерении помочь Украине усилить противовоздушную оборону на фоне эскалации российских атак.