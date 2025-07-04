Трамп пообещал Зеленскому помощь по ПВО после эскалации со стороны РФ

Президент США Дональд Трамп в пятницу провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого уверил в намерении помочь Украине усилить противовоздушную оборону на фоне эскалации российских атак.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Аxios.

Разговор, длившийся около 40 минут, был сосредоточен на необходимости укрепления украинской защиты от воздушных ударов. По словам источников, Трамп выразил обеспокоенность по поводу последних российских авиаударов по украинским городам и на линии фронта и заявил, что "хочет помочь с ПВО".

Он также пообещал выяснить ситуацию по приостановке поставок американского вооружения, в том числе средств ПВО и боеприпасов, которое ранее объявил Пентагон.

Зеленский подтвердил результаты разговора в своем сообщении, поздравив американского лидера с Днем независимости США и поблагодарив за поддержку.

"Президент Трамп очень хорошо информирован, спасибо за это внимание к Украине. Обсудили возможности по ПВО и договорились, что будем работать над увеличением защиты неба. Договорились о соответствующей встрече наших команд", — написал Зеленский.

Кроме того, стороны обсудили перспективы оборонного сотрудничества, совместного производства вооруженных технологий, инвестиций, в частности в сфере дронов, а также дипломатические инициативы по прекращению войны.

"Готовы к прямым проектам с Америкой", — добавил он.

Добавим, что накануне этого разговора Трамп также контактировал с президентом России Владимиром Путиным. После переговоров Трамп заявил, что "разочарован", поскольку Путин четко дал понять, что Москва не намерена сворачивать агрессию против Украины. По словам американского президента, ни одного прогресса в переговорах с Путиным достигнуто не было.