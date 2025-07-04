Трамп пообіцяв Зеленському допомогу з ППО після ескалації з боку РФ

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, під час якої запевнив у намірі допомогти Україні посилити протиповітряну оборону на тлі ескалації російських атак.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Аxios.

Розмова, яка тривала близько 40 хвилин, була зосереджена на необхідності зміцнення українського захисту від повітряних ударів. За словами джерел, Трамп висловив занепокоєння з приводу останніх російських авіаударів по українських містах та на лінії фронту і заявив, що "хоче допомогти з ППО".

Він також пообіцяв з’ясувати ситуацію щодо призупинення поставок американського озброєння, зокрема засобів ППО та боєприпасів, яке раніше оголосив Пентагон.

Зеленський підтвердив результати розмови у своєму дописі, привітавши американського лідера з Днем незалежності США та подякувавши за підтримку.

"Президент Трамп дуже добре поінформований, дякую за цю увагу до України. Обговорили можливості щодо ППО й домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба. Домовилися про відповідну зустріч наших команд", - написав Зеленський.

Крім того, сторони обговорили перспективи оборонної співпраці, спільного виробництва збройних технологій, інвестицій, зокрема у сфері дронів, а також дипломатичні ініціативи щодо припинення війни.

"Готові до прямих проєктів з Америкою", - додав він.

Додамо, що напередодні цієї розмови Трамп також контактував із президентом Росії Володимиром Путіним. Після переговорів Трамп заявив, що "розчарований", оскільки Путін чітко дав зрозуміти, що Москва не має наміру згортати агресію проти України. За словами американського президента, жодного прогресу у переговорах з Путіним досягнуто не було.