Україна не отримувала сигналів про зупинку або зміну графіків постачання зброї зі США - Міноборони

Україна уточнює інформацію щодо можливих затримок у постачанні оборонної допомоги зі США. Офіційних повідомлень про зміну графіків не надходило. Міністерство оборони проводить переговори з американськими партнерами для з’ясування деталей.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Про затримки в оборонних поставках

Українська сторона звернула увагу на повідомлення про можливі затримки у постачанні окремих елементів раніше погоджених пакетів оборонної допомоги від Сполучених Штатів і наразі з’ясовує актуальний стан справ.

Офіційних повідомлень про припинення або перегляд графіків поставок погодженої допомоги Україна не отримувала. Тому в основі оцінки — фактичні дані, а Міноборони перевіряє інформацію по кожному елементу постачання.

Міністерство оборони України ініціювало телефонну розмову з американськими колегами для уточнення деталей.

Про результати переговорів буде повідомлено додатково на рівні Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ України.

В Міноборони наголошують, що окремі публічні коментарі з цієї теми можуть бути неповними через відсутність усієї інформації, і закликають покладатися лише на офіційні та перевірені джерела.

"Для України критично важливо зберігати стійкість, безперервність та прогнозованість у наданні погодженої оборонної допомоги – насамперед, у сфері зміцнення систем протиповітряного захисту. Ми вдячні Сполученим Штатам за всю підтримку і високо цінуємо зусилля американських партнерів, що спрямовані на досягнення справжнього миру", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Politico повідомляло про те, що Пентагон тимчасово призупинив постачання Україні деяких зенітних ракет та високоточних боєприпасів через занепокоєння щодо зменшення власних запасів озброєння та військової техніки.

Також NBC News з посиланням на чиновників Пентагону та представників Конгресу повідомляє, що міністр оборони США Піт Гегсет наказав призупинити поставку ракет і боєприпасів до України через занепокоєння станом складів армії США.

Про допомогу США

Адміністрація Трампа досі не дала чіткої відповіді, чи планує вона продовжувати надавати суттєву військову допомогу Києву у протистоянні повномасштабному вторгненню Росії.

Трамп неодноразово заявляв, що питання про подальшу військову допомогу Україні буде розглянуто після мирних переговорів.

У 2026 році Сполучені Штати планують зменшити обсяг фінансування на закупівлю озброєння для України, мотивуючи це тим, що Білий дім діє за новим підходом до конфлікту, надаючи перевагу дипломатичному врегулюванню.

Нагадаємо, останній пакет допомоги на 500 млн доларів Сполучені Штати оголосили 9 січня. Він включав снаряди для ППО, іншу амуніцію, обладнання для підтримки українських винищувачів F-16.