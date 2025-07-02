Украина не получала сигналов об остановке или изменении графиков поставки оружия из США — Минобороны

Украина уточняет информацию о возможных задержках в снабжении оборонной помощью из США. Официальных сообщений об изменении графиков не поступало. Министерство обороны проводит переговоры с американскими партнерами по выяснению деталей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.

О задержках в оборонных поставках

Украинская сторона обратила внимание на сообщения о возможных задержках в поставке отдельных элементов ранее согласованных пакетов оборонной помощи от Соединенных Штатов и выясняет актуальное положение дел.

Официальные сообщения о прекращении или пересмотре графиков поставок согласованной помощи Украина не получала. Поэтому в основе оценки – фактические данные, а Минобороны проверяет информацию по каждому элементу поставки.

Министерство обороны Украины инициировало телефонный разговор с американскими коллегами по уточнению деталей.

О результатах переговоров будет доложено дополнительно на уровне Министерства обороны и Министерства иностранных дел Украины.

В Минобороны отмечают, что отдельные публичные комментарии по этой теме могут быть неполными из-за отсутствия всей информации и призывают полагаться только на официальные и проверенные источники.

"Для Украины критически важно сохранять устойчивость, непрерывность и прогнозируемость в оказании согласованной оборонной помощи – прежде всего в сфере укрепления систем противовоздушной защиты. Мы благодарны Соединенным Штатам за всю поддержку и высоко ценим усилия американских партнеров, направленные на достижение подлинного мира", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Politico сообщало о том, что Пентагон временно приостановил поставки Украине некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов из-за беспокойства по поводу уменьшения собственных запасов вооружения и военной техники.

Также NBC News со ссылкой на чиновников Пентагона и представителей Конгресса сообщает, что министр обороны США Пит Гегсет приказал приостановить поставку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства состоянием складов армии США.

О помощи США

Администрация Трампа до сих пор не дала четкого ответа, планирует ли она продолжать оказывать существенную военную помощь Киеву в противостоянии полномасштабному вторжению России.

Трамп неоднократно заявлял, что вопрос о дальнейшей военной помощи Украина будет рассмотрена после мирных переговоров.

В 2026 году Соединенные Штаты планируют уменьшить объем финансирования на закупку вооружения для Украины, мотивируя это тем, что Белый дом действует по новому подходу к конфликту, предпочитая дипломатическое урегулирование.

Напомним, последний пакет пособия на 500 млн долларов Соединенные Штаты объявили 9 января. Он включал снаряды для ПВО, другую амуницию, оборудование для поддержки украинских истребителей F-16.