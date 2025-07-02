США зупинили поставку Україні ракет ППО та боєприпасів: у самих закінчуються запаси

Пентагон тимчасово зупинив постачання Україні деяких зенітних ракет та високоточних боєприпасів через занепокоєння щодо скорочення власних запасів військової техніки та зброї.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Politico з посиланням на власні джерела.

Закінчуються запаси

За даними видання, рішення було ухвалене керівником політичного відділу Пентагону Елбріджем Колбі після внутрішньої ревізії арсеналів, яка засвідчила істотне зниження кількості артилерійських снарядів, зенітних ракет і високоточної зброї.

Politico уточнює, що йдеться про призупинення частини допомоги, яку було обіцяно ще за адміністрації Джо Байдена.

Рішення про призупинення надходження боєприпасів Україні було ухвалено на початку червня, однак лише тепер набирає чинності.

Цей крок відбувається у ситуації, коли Україна активно відбиває потужні російські ракетні та дронові атаки по Києву та іншим містам.

Запити Politico до Пентагону і Білого дому залишилися без відповіді.

Яку зброю припинили постачати

Своєю чергою NBC News з посиланням на чиновників Пентагону та представників Конгресу повідомляє, що міністр оборони США Піт Гегсет наказав призупинити поставку ракет і боєприпасів до України через занепокоєння станом складів армії США.

Рішення було ухвалено через кілька тижнів після того, як Гегсет видав меморандум з розпорядженням провести аудит американських запасів боєприпасів. Зброї могло суттєво поменшати після тривалих поставок Україні, а також унаслідок активності США на Близькому Сході протягом останніх двох років.

"Деякі поставки вже перебувають у регіоні, але були зупинені перед передачею Україні", - розповіли співрозмовники видання.

Боєприпаси та інші види озброєнь можуть залишатися заблокованими до завершення ревізії. Якщо буде встановлено, що цих ресурсів не вистачає або вони потрібні для інших регіонів світу, блокування може тривати ще довше.

За даними джерел видання, озброєння, постачання якого призупинено, включає:

десятки ракет-перехоплювачів Patriot;

тисячі 155-мм осколково-фугасних снарядів для гаубиць;

понад 100 ракет Hellfire;

понад 250 високоточних ракет GMLRS;

десятки ракет класу "земля-повітря" Stinger, ракет AIM класу "повітря-повітря" і гранатометів.

Білий дім підтвердив

Білий дім підтверджує, що призупинив постачання озброєння, яке Україна мала отримати, включно з зенітними ракетами та артилерійськими снарядами.

"Це рішення ухвалено з міркувань пріоритету національних інтересів США — після ревізії нашої військової підтримки та допомоги іншим країнам. Міць Збройних сил Сполучених Штатів залишається беззаперечною — просто спитайте в Ірану", — заявила одна з речниць Білого дому Анна Келлі.

США вже призупиняли поставки озброєння Україні взимку. Тоді розпорядження про скасування усіх рейсів зі зброєю видав міністр оборони Піт Гегсет, який просто неправильно зрозумів наказ президента США Дональда Трампа.

Адміністрація Трампа досі не дала чіткої відповіді, чи планує вона продовжувати надавати суттєву військову допомогу Києву у протистоянні повномасштабному вторгненню Росії.

Трамп неодноразово заявляв, що питання про подальшу військову допомогу Україні буде розглянуто після мирних переговорів.

У 2026 році Сполучені Штати планують зменшити обсяг фінансування на закупівлю озброєння для України, мотивуючи це тим, що Білий дім діє за новим підходом до конфлікту, надаючи перевагу дипломатичному врегулюванню.

Нагадаємо, останній пакет допомоги на 500 млн доларів Сполучені Штати оголосили 9 січня. Він включав снаряди для ППО, іншу амуніцію, обладнання для підтримки українських винищувачів F-16.