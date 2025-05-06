Трамп не зупиняв військову допомогу Україні, наказ віддав міністр оборони Гегсет – Reuters

Президент США Дональд Трамп не давав наказу зупинити військову допомогу Україні 30 січня, розпорядження про скасування усіх рейсів зі зброєю видав міністр оборони Піт Гегсет, який просто неправильно зрозумів Трампа під час обговорень.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що невдовзі після того, як Трамп розпочав свій другий президентський термін, американські військові наказали трьом вантажним авіакомпаніям, що здійснювали польоти з авіабази Довер у штаті Делавер та з американської бази в Об'єднаних Арабських Еміратах, скасувати 11 рейсів до України, які перевозили артилерійські снаряди та іншу зброю.

Лише за кілька годин після зупинки рейсів до Вашингтона почали надходити запити від українських посадовців і польських координаторів, оскільки Транспортне командування США (TRANSCOM) не пояснило, хто віддав наказ і чи йдеться про тимчасове або повне призупинення допомоги.

Високопосадовці національної безпеки — у Білому домі, Пентагоні та Державному департаменті — не змогли дати чітких відповідей. Протягом тижня поставки відновилися.

Зустріч в Овальному кабінеті

Агенція повідомляє, що скасування рейсів сталося після зустрічі Трампа в Овальному кабінеті 30 січня, присвяченій Україні, в якій брали участь Гегсет та інші високопосадовці з питань національної безпеки, як повідомляють три джерела, знайомі з ситуацією.

Під час зустрічі обговорювалася можливість припинення допомоги Україні, за словами двох обізнаних джерел, але президент не давав жодних прямих вказівок щодо цього.

Гегсет виконав директиву Трампа про призупинення допомоги Україні, що, за його словами, було позицією адміністрації на той час, повідомив Reuters Білий дім.

США відновили постачання зброї

Проте не було пояснень, чому високопосадовці національної безпеки у звичайному процесі прийняття рішень не знали про це розпорядження або чому його так швидко скасували.

Reuters не вдалося встановити, коли саме офіс Гегсета наказав скасувати вантажні рейси. Два джерела повідомили, що українські та європейські посадовці почали запитувати про призупинення 2 лютого. За даними TRANSCOM, було отримано усне розпорядження від міністра оборони про зупинку рейсів, які відновилися 5 лютого.