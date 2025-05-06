Трамп не останавливал военную помощь Украине, приказ отдал министр обороны Хегсет — Reuters

Президент США Дональд Трамп не давал приказа остановить военную помощь Украине 30 января, распоряжение об отмене всех рейсов с оружием издал министр обороны Пит Хегсет, просто неправильно понявший Трампа во время обсуждений.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что вскоре после того, как Трамп начал свой второй президентский срок, американские военные приказали трем грузовым авиакомпаниям, совершавшим полеты с авиабазы Доверие в штате Делавер и с американской базы в Объединенных Арабских Эмиратах, отменить 11 рейсов в Украину, которые перевозили и перевезли в Украину.

Только через несколько часов после остановки рейсов в Вашингтон начали поступать запросы от украинских чиновников и польских координаторов, поскольку Транспортное командование США (TRANSCOM) не объяснило, кто отдал приказ и идет ли речь о временной или полной приостановке помощи.

Высокопоставленные чиновники национальной безопасности — в Белом доме, Пентагоне и Государственном департаменте — не смогли дать четких ответов. В течение недели поставки возобновились.

Встреча в Овальном кабинете

Агентство сообщает, что отмена рейсов произошла после встречи Трампа в Овальном кабинете 30 января, посвященной Украине, в которой участвовали Хегсет и другие чиновники по вопросам национальной безопасности, как сообщают три источника, знакомые с ситуацией.

Во время встречи обсуждалась возможность прекращения помощи Украине, по словам двух осведомленных источников, но президент не давал никаких прямых указаний на этот счет.

Хегсет выполнил директиву Трампа о приостановлении помощи Украине, что, по его словам, было позицией администрации того времени, сообщил Reuters Белый дом.

США возобновили поставки оружия

Однако не было объяснений, почему чиновники национальной безопасности в обычном процессе принятия решений не знали об этом распоряжении или почему его так быстро отменили.

Reuters не удалось установить, когда именно офис Хегсета отдал приказ отменить грузовые рейсы. Два источника сообщили, что украинские и европейские чиновники начали спрашивать о приостановлении 2 февраля. По данным TRANSCOM, было получено устное распоряжение от министра обороны об остановке возобновившихся 5 февраля рейсов.