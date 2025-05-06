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У Трампа объяснили, как соглашение о недрах с Украиной повлияет на мирные переговоры с РФ

Скотт Бессент, министр финансов США
Скотт Бессент. Фото: scotsmanguide.com

Белый дом планирует использовать соглашение о полезных ископаемых с Украиной как инструмент давления на Россию во время переговоров о прекращении огня.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает "Суспільне".

Инструмент давления на РФ

По словам американского чиновника, соглашение о недрах является идеей самого президента США Дональда Трампа, ведь он любит создавать для себя преимущество в переговорах.

"Президент США считает, что соглашение принесет несколько результатов. Во-первых, это дало бы ему больше рычагов влияния на российское руководство, когда придет время обратиться к ним. Соглашение должно показать России, что США никуда не уйдут из Украины", — подчеркнул Бессент.

Министр финансов подчеркнул, что соглашение должно укрепить экономические и инвестиционные связи между Украиной и США. Поэтому Бессент считает ее "исторической", поскольку она демонстрирует украинскому народу поддержку США.

"50 на 50, поровну. Это не соглашение, которое предлагает Китай своим партнерам — "подпишите, а мы заберем все ваши полезные ископаемые". Смысл этого соглашения — экономическое партнерство, инвестиции и гарантии безопасности", — отметил Бессент.

Ключевые положения соглашения

Украина и Соединенные Штаты Америки 30 апреля   подписали соглашение   о создании Инвестиционного фонда по восстановлению Украины, которое предусматривает будущее сотрудничество по добыче полезных ископаемых.

Основные положения:

  1. Полная собственность и контроль остаются за Украиной. Все ресурсы на украинской территории и территориальных водах принадлежат Украине. Именно Киев определяет, где и что добывать.
  2. Равноправное партнерство. Фонд создается 50/50, так что ни одна из сторон не будет иметь преимущественного голоса.
  3. Национальная собственность защищена. Соглашение не предусматривает изменений в процессах приватизации или управлении государственными компаниями — они будут и дальше принадлежать Украине. В частности, это касается "Укрнафты" или "Энергоатома".
  4. Соглашение не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США.
  5. Документ согласовывается с национальным законодательством и не противоречит никаким международным обязательствам Украины, а значит, не изменяет ее евроинтеграционный курс.
  6. Фонд будет наполняться доходами только по новым лицензиям. Речь идет о 50% от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов и нефти и газа, которые будут поступать в бюджет после создания фонда. Доходы от уже начатых проектов или запланированные в бюджете поступления не включаются в фонд.
  7. Законодательные изменения только точечные. Для функционирования фонда предусмотрено только внесение изменений в бюджетный кодекс. Само же соглашение должно ратифицировать Верховная Рада.
  8. Фонд поддерживается правительством США через Международную финансовую корпорацию развития США (DFC), помогающую привлекать инвестиции и технологии в Украину от фондов и компаний из разных стран.
  9. Соглашение предоставляет налоговые гарантии. Так, доходы и взносы фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине, чтобы инвестирование дало наибольшие результаты.
Автор:
Светлана Манько