У Трампа объяснили, как соглашение о недрах с Украиной повлияет на мирные переговоры с РФ

Белый дом планирует использовать соглашение о полезных ископаемых с Украиной как инструмент давления на Россию во время переговоров о прекращении огня.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает "Суспільне".

Инструмент давления на РФ

По словам американского чиновника, соглашение о недрах является идеей самого президента США Дональда Трампа, ведь он любит создавать для себя преимущество в переговорах.

"Президент США считает, что соглашение принесет несколько результатов. Во-первых, это дало бы ему больше рычагов влияния на российское руководство, когда придет время обратиться к ним. Соглашение должно показать России, что США никуда не уйдут из Украины", — подчеркнул Бессент.

Министр финансов подчеркнул, что соглашение должно укрепить экономические и инвестиционные связи между Украиной и США. Поэтому Бессент считает ее "исторической", поскольку она демонстрирует украинскому народу поддержку США.

"50 на 50, поровну. Это не соглашение, которое предлагает Китай своим партнерам — "подпишите, а мы заберем все ваши полезные ископаемые". Смысл этого соглашения — экономическое партнерство, инвестиции и гарантии безопасности", — отметил Бессент.

Ключевые положения соглашения

Украина и Соединенные Штаты Америки 30 апреля подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда по восстановлению Украины, которое предусматривает будущее сотрудничество по добыче полезных ископаемых.

Основные положения: