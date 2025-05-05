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Желание скрыть правду: Гетманцев призывает обнародовать все документы по соглашению о полезных ископаемых с США
Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев призывает обнародовать все документы относительно так называемого "ресурсного" соглашения между Украиной и США перед его ратификацией в парламенте.
Об этом он написал в своем телеграмме.
Он отметил, что народные депутаты не могут пренебрегать тем фактом, что Соединенные Штаты – ключевой партнер и помощник Украины в отражении неспровоцированной российской агрессии, который может стать одним из ключевых инвесторов в восстановление.
Желание скрыть правду
Гетманцев убежден, что не заключение соглашения имело бы худшие последствия для страны, чем его заключение. Потому он поддержит его ратификацию.
"Также понимаю, что переговоры были тяжелыми. Первые проекты соглашения, условия в них, очень отличались от нынешних. Учитывая, как шли переговоры, мы понимаем, что не удалось отстоять полностью все то, на что мы рассчитывали", — подчеркнул Гетманцев.
Он добавил, что не может принять желания скрыть чиновниками правду от украинского народа и парламентариев.
"Убежден, народ и Верховная Рада на четвертом году великой войны достаточно зрелые, чтобы с ними не играли в "прятки", пытаться украсить реальность своими презентациями и победными сообщениями в социальных сетях. Первоисточники включая технические условия, детали и другие "тонкие моменты" должны быть опубликованы", - заявил Гетманцев.
Он добавил, что украинский народ заслуживает права знать правду, какой бы она ни была.
Два сценария развития событий
Народный депутат Ярослав Железняк опубликовал результаты опроса среди подписчиков. Он спросил, поддержали ли вы ратификацию соглашения о ископаемых в случае, когда известен текст только первого документа.
"Как вы видите из опроса, мягко говоря немного странно без текстов голосовать. Но вместо них пока предложили фракциям встретиться с Минэкономики. У "слуг" вообще фракция будет за пару часов до голосования. Интересно, с чем они успеют там ознакомиться", — отмечает Железняк.
По его словам, есть два сценария развития событий:
- депутатам дадут тексты соглашений, подробно объяснят что в нем;
- сначала будет зачитывание в голос победных постов от чиновников, а потом, как всегда, скажут «Президент требует!».
Нардеп убежден, что вероятность первого где-то 5%, а второго - 95%.
Ратификация соглашения между Украиной и США в сфере полезных ископаемых запланирована Верховной Радой на 8 мая. Депутатов собирают на внеочередное заседание парламента.
Ключевые положения соглашения
Украина и Соединенные Штаты Америки 30 апреля подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда по восстановлению Украины, которое предусматривает будущее сотрудничество по добыче полезных ископаемых.
Основные положения:
- Полная собственность и контроль остаются за Украиной. Все ресурсы на украинской территории и территориальных водах принадлежат Украине. Именно Киев определяет, где и что добывать.
- Равноправное партнерство. Фонд создается 50/50, так что ни одна из сторон не будет иметь преимущественного голоса.
- Национальная собственность защищена. Соглашение не предусматривает изменений в процессах приватизации или управлении государственными компаниями — они будут и дальше принадлежать Украине. В частности, это касается "Укрнафты" или "Энергоатома".
- Соглашение не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США.
- Документ согласовывается с национальным законодательством и не противоречит никаким международным обязательствам Украины, а значит, не изменяет ее евроинтеграционный курс.
- Фонд будет наполняться доходами только по новым лицензиям. Речь идет о 50% от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов и нефти и газа, которые будут поступать в бюджет после создания фонда. Доходы от уже начатых проектов или запланированные в бюджете поступления не включаются в фонд.
- Законодательные изменения только точечные. Для функционирования фонда предусмотрено только внесение изменений в бюджетный кодекс. Само же соглашение должно ратифицировать Верховная Рада.
- Фонд поддерживается правительством США через Международную финансовую корпорацию развития США (DFC), помогающую привлекать инвестиции и технологии в Украину от фондов и компаний из разных стран.
- Соглашение предоставляет налоговые гарантии. Так, доходы и взносы фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине, чтобы инвестирование дало наибольшие результаты.