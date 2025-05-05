Желание скрыть правду: Гетманцев призывает обнародовать все документы по соглашению о полезных ископаемых с США

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев призывает обнародовать все документы относительно так называемого "ресурсного" соглашения между Украиной и США перед его ратификацией в парламенте.

Об этом он написал в своем телеграмме.

Он отметил, что народные депутаты не могут пренебрегать тем фактом, что Соединенные Штаты – ключевой партнер и помощник Украины в отражении неспровоцированной российской агрессии, который может стать одним из ключевых инвесторов в восстановление.

Желание скрыть правду

Гетманцев убежден, что не заключение соглашения имело бы худшие последствия для страны, чем его заключение. Потому он поддержит его ратификацию.

"Также понимаю, что переговоры были тяжелыми. Первые проекты соглашения, условия в них, очень отличались от нынешних. Учитывая, как шли переговоры, мы понимаем, что не удалось отстоять полностью все то, на что мы рассчитывали", — подчеркнул Гетманцев.

Он добавил, что не может принять желания скрыть чиновниками правду от украинского народа и парламентариев.

"Убежден, народ и Верховная Рада на четвертом году великой войны достаточно зрелые, чтобы с ними не играли в "прятки", пытаться украсить реальность своими презентациями и победными сообщениями в социальных сетях. Первоисточники включая технические условия, детали и другие "тонкие моменты" должны быть опубликованы", - заявил Гетманцев.

Он добавил, что украинский народ заслуживает права знать правду, какой бы она ни была.

Два сценария развития событий

Народный депутат Ярослав Железняк опубликовал результаты опроса среди подписчиков. Он спросил, поддержали ли вы ратификацию соглашения о ископаемых в случае, когда известен текст только первого документа.

"Как вы видите из опроса, мягко говоря немного странно без текстов голосовать. Но вместо них пока предложили фракциям встретиться с Минэкономики. У "слуг" вообще фракция будет за пару часов до голосования. Интересно, с чем они успеют там ознакомиться", — отмечает Железняк.

По его словам, есть два сценария развития событий:

депутатам дадут тексты соглашений, подробно объяснят что в нем;

сначала будет зачитывание в голос победных постов от чиновников, а потом, как всегда, скажут «Президент требует!».

Нардеп убежден, что вероятность первого где-то 5%, а второго - 95%.

Ратификация соглашения между Украиной и США в сфере полезных ископаемых запланирована Верховной Радой на 8 мая. Депутатов собирают на внеочередное заседание парламента.

Ключевые положения соглашения

Украина и Соединенные Штаты Америки 30 апреля подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда по восстановлению Украины, которое предусматривает будущее сотрудничество по добыче полезных ископаемых.

Основные положения: