В Раду внесли законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс для выполнения соглашения по ископаемым

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс, необходимых для реализации соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.

Об этом идет речь на сайте ВР.

Документ предусматривает введение механизма направления доходов от использования природных ресурсов в специальный фонд государственного бюджета Украины, с последующим переводом этих средств в указанный фонд.

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан в соответствии со статьей VI соглашения, подписанным 30 апреля 2025 года в Вашингтоне. В статье отмечено, что Украина должна обеспечить перечисление так называемого согласованного с Украиной дохода в специальный фонд госбюджета.

Эти средства будут затем передаваться государственной организации "Агентство по поддержке государственно-частного партнерства", которая будет дальше перечислять их в фонд, созданный в партнерстве с американским финансовым учреждением — Корпорацией США по финансированию международного развития.

Как будут распределяться доходы

Согласованный с Украиной доход охватывает 50 процентов всех роялти, лицензионных платежей и сумм, уплачиваемых по соглашениям о распределении продукции, полученных от выдачи или эксплуатации специальных разрешений на пользование природными ресурсами. Эти доходы должны соответствовать определенному списку природных активов и условий, закрепленных в сделке. В то же время, доходы, полученные от самого фонда восстановления или в виде репараций от Российской Федерации, не включаются в согласованный с Украиной доход.

Согласно законопроекту, в специальный фонд госбюджета будет засчитываться 50% рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения, 50% сборов за выдачу специальных разрешений на пользование недрами и средств от продажи таких разрешений, а также 50% средств от реализации части продукции, которая остается в собственности.

Эти средства будут направлены как вклад Украины в инвестиционный фонд восстановления. В то же время доходы, поступающие в бюджет от деятельности самого фонда или в качестве репарации от России, предлагается относить в общий фонд государственного бюджета в полном объеме.

Законопроект также предусматривает механизм возврата по ошибке или излишне уплаченных сумм рентной платы за пользование недрами. В таких случаях предусмотрено применение норм, действовавших до прекращения действия соглашения. Также налоговый долг за период действия соглашения аннулируется с даты его утраты.

Напомним, 30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. Документ состоит из 12 статей и перечня критически важных материалов и носит финансовый характер. От Украины участником фонда будет выступать Агентство по поддержке государственно-частного партнерства, которое подчиняется Министерству экономики.

Известно, что ратификация соглашения Верховной Радой может пройти 8 мая.