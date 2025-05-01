Соглашение о недрах: каких минералов касается и когда произойдет ратификация – полный текст

30 апреля Украина и Соединенные Штаты подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда по восстановлению Украины, которое предусматривает сотрудничество в сфере восстановления инфраструктуры, а также будущее партнерство по добыче полезных ископаемых. Но это только первый этап, закрепляющий политическую договоренность между государствами.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, соглашение содержит общие формулировки и должно пройти процедуру ратификации в Верховной Раде.

Далее запланированы два шага: заключение договора между Американской корпорацией по финансированию международного развития (DFC) и украинским агентством, а также разработка технической части, которая определит порядок работы фонда и распределения его ресурсов.

Как уточнил Железняк, для полноценного запуска механизма сотрудничества нужно будет внести изменения в ряд законов, в частности, в Бюджетный и Налоговый кодексы.

Что касается ратификации, то ближайшая дата для рассмотрения соглашения в парламенте — середина мая, однако и зависит от оперативности правительства по представлению всех необходимых документов.

"Ближайшая дата – это 13-15 мая, и то, если успеют подать все в Раду. Межгосударственные соглашения имеют отдельные процедуры, которые трудно ускорить", – написал он.

Нардеп также обнародовал текст соглашения.

Обновлено в 12:30. Сбор голосов за ратификацию соглашения только начинается. Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, 224 голосами Рада проголосовала за то, чтобы завтра было выступление с докладом Шмыгаля о подписанном соглашении с США по недрам.

Соглашение о недрах касается 57 минералов

Как сообщает "Европейская правда", речь идет только о первом этапе: ключевые положения еще должны быть детализированы в техническом соглашении, которое пока находится в разработке.

В отличие от мартовского проекта соглашения, предоставленного Штатами и занимавшего более 90 страниц, нынешний текст помещается на 12 листах. Он, прежде всего, определяет направления сотрудничества по разработке недр, механизмов продажи полезных ископаемых, а также американской военной помощи.

Важным положением соглашения является то, что оно не будет противоречить курсу Украины на членство в ЕС. В случае появления конфликта с европейским законодательством ее положения будут пересмотрены. Кроме того, документ не предусматривает подчинение Украины американскому праву — все споры будут разрешаться на паритетных началах.

Соглашение также не предоставляет компаниям из США преференций по доступу к лицензиям на добычу минералов. Однако американские инвесторы будут вправе участвовать в аукционах или переговорах на общих условиях.

Документ фиксирует список из 57 стратегически важных ресурсов, которые могут стать объектом сотрудничества, включая литий, уран, титан, золото, графит, редкоземельные металлы, нефть и газ. Речь идет только о новых месторождениях, на которые Украина будет выдавать лицензии после вступления соглашения в силу. Изменение перечня возможно только по общему согласию сторон.

В то же время, соглашение не регулирует добычу других ископаемых и не касается доходов, связанных с украинской инфраструктурой, что было одним из ранних предложений США.

В Инвестиционный фонд Украины будут вносить средства от продажи лицензий и рентных платежей. США, со своей стороны, будут увеличивать свой вклад путем поставок оружия, технологий или обучения для ВСУ — такая помощь будет оцениваться и зачисляться в капитал фонда.

Отдельные пункты, о которых говорил Шмигаль, пока тоже не зафиксированы. К примеру, в подписанной версии нет норм о принципах управления фондом, а также гарантий, что все доходы будут реинвестированы в восстановление Украины в течение первых 10 лет. Эти положения должны появиться в дальнейшем техническом соглашении. Накануне он отмечал, что понадобится заключение еще двух технических соглашений — о создании инвестиционного фонда и о его финансировании и наполнении.



