В Раду внесли законопроєкт про зміни у Бюджетний кодекс для виконання угоди щодо копалин

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу, необхідних для реалізації угоди між урядами України та Сполучених Штатів Америки щодо створення Американо-українського інвестиційного фонду відбудови.

Про це йдеться на сайті ВР.

Документ передбачає запровадження механізму спрямування доходів від використання природних ресурсів до спеціального фонду державного бюджету України, з подальшим переказом цих коштів до зазначеного фонду.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт розроблено відповідно до статті VI угоди, яка була підписана 30 квітня 2025 року у Вашингтоні. У статті зазначено, що Україна має забезпечити перерахування так званого узгодженого з Україною доходу до спеціального фонду держбюджету.

Ці кошти потім переказуватимуться державній організації "Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства", яка далі перераховуватиме їх до фонду, створеного у партнерстві з американською фінансовою установою — Корпорацією США з фінансування міжнародного розвитку.

Як розподілятимуться доходи

Узгоджений з Україною дохід охоплює 50 відсотків усіх роялті, ліцензійних платежів та сум, які сплачуються за угодами про розподіл продукції, отриманих від видачі або експлуатації спеціальних дозволів на користування природними ресурсами. Ці доходи мають відповідати визначеному переліку природних активів і умов, закріплених в угоді. Водночас доходи, отримані від самого фонду відбудови або у вигляді репарацій від Російської Федерації, не включаються до узгодженого з Україною доходу.

Згідно з законопроєктом, до спеціального фонду держбюджету зараховуватиметься 50% рентної плати за користування надрами для видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, 50% зборів за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та коштів від продажу таких дозволів, а також 50% коштів від реалізації частини продукції, яка залишається у власності держави згідно з угодами про розподіл продукції.

Ці кошти будуть спрямовані як внесок України до інвестиційного фонду відбудови. Водночас доходи, які надходитимуть до бюджету від діяльності самого фонду або як репарації від Росії, пропонується зараховувати до загального фонду державного бюджету у повному обсязі.

Законопроєкт також передбачає механізм повернення помилково або надміру сплачених сум рентної плати за користування надрами. У таких випадках передбачено застосування норм, які діяли до припинення дії угоди. Також податковий борг за період дії угоди анулюється з дати її втрати чинності.

Нагадаємо, 30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. Документ складається з 12 статей і переліку критично важливих матеріалів та має фінансовий характер. Від України учасником фонду виступатиме Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства, що підпорядковується Міністерству економіки.

Відомо, що ратифікація угоди Верховною Радою може відбутися 8 травня.