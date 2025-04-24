Угода про надра та зона вільної торгівлі: Шмигаль зустрівся з міністром фінансів США Бессентом у Вашингтоні

23 квітня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся у Вашингтоні з міністром фінансів Сполучених Штатів Скотом Бессентом і обговорив прогрес в укладенні так званої "угоди про надра".

Про це глава уряду повідомив у Телеграм.

Аспекти угоди про надра

Шмигаль підкреслив, що уряд України "без сумніву підтримує укладення угоди" та створення інвестиційного фонду відбудови.

Він додав, що обговорив із Бессентом "політичні моменти" майбутнього документа, зауваживши, що угода, згідно з українським законодавством, має бути обов’язково ратифікована у Верховній Раді.

Фото: Урядовий портал

"Наші переговорні команди продовжують активну роботу, як і передбачено підписаним меморандумом. Переговорні групи прозвітують про прогрес до 26 квітня цього року", — наголосив Шмигаль.

Крім того, прем’єр-міністр повідомив, що Україна та США домовилися розпочати роботу над зоною вільної торгівлі, однак не надав жодних подробиць.

Фото: Урядовий портал

Також Шмигаль розповів, що обговорив з Бессентом питання фінансової допомоги на 2026 рік та посилення санкційного тиску на Росію, зокрема накладання санкцій на енергетичний сектор РФ через окупацію Запорізької АЕС.

Фото: Урядовий портал

Своєю чергою міністр фінансів США під час зустрічі наголосив на необхідності якнайшвидше завершити технічні переговори й підписати угоду про економічне партнерство між Україною та США, інформує CNN.

Зазначено, що Бессент і Шмигаль також обговорили війну: американський міністр "підтвердив підтримку Сполученими Штатами суверенітету України". Крім того, він "підкреслив відданість США забезпеченню тривалого, міцного миру для народів України й Росії".

Україна та США підписали меморандум щодо угоди про корисні копалини

17 квітня Україна та США підписали меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду щодо майбутньої співпраці у видобутку корисних копалин.

Зауважимо, меморандум не є угодою. Підписаний документ підтверджує наміри укласти повну угоду у майбутньому.

Своєю чергою голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що парламент затвердить угоду тільки у випадку, якщо там не буде нарахованих Україні "заднім числом" боргів, умови будуть взаємовигідними, а депутати отримають всі відповіді щодо надання надійних гарантій безпеки нашій державі.

Українська сторона вже залучила міжнародну юридичну компанію Hogan Lovells як зовнішнього радника у переговорах щодо цієї угоди. Уряд виділив 113 млн грн на консультаційні послуги для підготовки проєкту угоди про корисні копалини між Україною та США.