Соглашение о недрах и зоне свободной торговли: Шмигаль встретился с министром финансов США Бессентом в Вашингтоне

23 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился в Вашингтоне с министром финансов Соединенных Штатов Скоттом Бессентом и обсудил прогресс в заключении так называемого "соглашения о недрах ".

Об этом глава правительства сообщил в телеграмме.

Аспекты соглашения о недрах

Шмыгаль подчеркнул, что правительство Украины "без сомнения поддерживает заключение соглашения" и создание инвестиционного фонда восстановления.

Он добавил, что обсудил с Бессентом "политические моменты" будущего документа, отметив, что соглашение, согласно украинскому законодательству, должно быть обязательно ратифицировано в Верховной Раде.

Фото: Правительственный портал

"Наши переговорные команды продолжают активную работу, как и предусмотрено подписанным меморандумом. Переговорные группы отчитаются о прогрессе до 26 апреля этого года", — подчеркнул Шмыгаль.

Кроме того, премьер-министр сообщил, что Украина и США договорились начать работу над зоной свободной торговли, однако не предоставил никаких подробностей.

Фото: Правительственный портал

Также Шмыгаль рассказал, что обсудил с Бессентом вопросы финансовой помощи на 2026 год и усиление санкционного давления на Россию, в частности, наложение санкций на энергетический сектор РФ из-за оккупации Запорожской АЭС.

Фото: Правительственный портал

В свою очередь министр финансов США во время встречи подчеркнул необходимость как можно быстрее завершить технические переговоры и подписать соглашение об экономическом партнерстве между Украиной и США, информирует CNN.

Бессент и Шмыгаль также обсудили войну: американский министр "подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета Украины". Кроме того, он "подчеркнул преданность США обеспечению длительного, крепкого мира для народов Украины и России".

Украина и США подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых

17 апреля Украина и США подписали меморандум, подтверждающий намерение финализировать и заключить соглашение о будущем сотрудничестве в добыче полезных ископаемых.

Заметим, что меморандум не является соглашением. Подписанный документ подтверждает намерения заключить полное соглашение в будущем.

В свою очередь председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что парламент утвердит соглашение только в случае, если там не будет начисленных Украине "задним числом" долгов, условия будут взаимовыгодными, а депутаты получат все ответы о предоставлении надежных гарантий безопасности нашему государству.

Украинская сторона уже привлекла международную юридическую компанию Hogan Lovells как внешнего советника в переговорах по этому соглашению. Правительство выделило 113 млн грн на консультационные услуги для подготовки проекта соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.