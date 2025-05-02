Угода про надра: Інвестфонд зареєструють у США, але внески надходитимуть в Україну у гривнях – Шмигаль

Українсько-американський інвестиційний фонд відбудови буде зареєстрований у Сполучених Штатах Америки, однак його діяльність відбуватиметься в Україні, а основний рахунок для внесків відкриють у гривнях.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пише "Інтерфакс-Україна".

"Є домовленість про те, що Фонд буде зареєстрований в Сполучених Штатах, але діяти буде в Україні, і основний рахунок, куди Україна буде зараховувати внесок, буде відкритий в Україні в гривнях. Це важливий момент", — зазначив глава уряду.

Серед іншого Шмигаль повідомив, що угода зі США про використання надр має безстроковий характер, але може бути припинена за згодою сторін після 10 років.

"Ми хотіли би, щоб ця угода працювала більше 10 років - десятки років, так як для нас це фонд прямих інвестицій, хороший інвестиційний інструмент", — додав прем’єр.

Він також наголосив, що угода охоплює всю суверенну територію України, а в її додатку буде чітко визначений виключний перелік надр, на які вона поширюється.

Нагадаємо, 30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. Документ складається з 12 статей і переліку критично важливих матеріалів та має фінансовий характер. Від України учасником фонду виступатиме Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства, що підпорядковується Міністерству економіки.

Після ратифікації угоди розпочнеться безпосереднє створення фонду між Українською агенцією ДПП і Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США (Development Finance Corporation, DFC).