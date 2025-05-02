Соглашение о недрах: Инвестфонд зарегистрируют в США, но взносы будут поступать в Украину в гривнах — Шмыгаль

Украинско-американский инвестиционный фонд восстановления будет зарегистрирован в Соединенных Штатах Америки, однако его деятельность будет происходить в Украине, а основной счет для вкладов будет открыт в гривнах.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет "Интерфакс-Украина".

"Есть договоренность о том, что Фонд будет зарегистрирован в Соединенных Штатах, но действовать будет в Украине, и основной счет, куда Украина будет засчитывать взнос, будет открыт в Украине в гривнах. Это важный момент ", — отметил глава правительства.

Среди прочего Шмыгаль сообщил, что соглашение с США об использовании недр носит бессрочный характер, но может быть прекращено по соглашению сторон после 10 лет.

"Мы хотели бы, чтобы это соглашение работало более 10 лет – десятки лет, так как для нас это фонд прямых инвестиций, хороший инвестиционный инструмент", — добавил премьер.

Он также подчеркнул, что соглашение охватывает всю суверенную территорию Украины, а в ее приложении будет четко определен исключительный перечень недр, на которые оно распространяется.

Напомним, 30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании Украинско-американского инвестиционного фонда восстановления Документ состоит из 12 статей и перечня критически важных материалов и носит финансовый характер.

После ратификации соглашения начнется непосредственное создание фонда между украинским агентством ГЧП и Международной финансовой корпорацией развития США (Development Finance Corporation, DFC).