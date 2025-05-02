Ратификация соглашения о недрах между Украиной и США: Рада назначила дату экстренного заседания

Ратификация соглашения между Украиной и США в сфере полезного ископаемого запланирована Верховной Радой на 8 мая. Депутатов собирают на внеочередное заседание парламента.

Об этом заявил нардеп и глава комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

По его словам, есть надежда, что на следующей неделе пройдет обсуждение этого вопроса на заседании соответствующего комитета.

В свою очередь нардеп и заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк добавил, что заседание значится как экстренное.

Скриншот з телеграм-канала Ярослава Железняка

В то же время, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил Верховную Раду ратифицировать соглашение о создании Украинско-американского инвестиционного фонда восстановления до 8 мая.

"Мы были бы благодарны, если бы парламент успел до 8 мая ратифицировать. Мы просим о ратификации как можно скорее, но вам определяться, когда такая ратификация может быть", – сказал премьер в парламенте 2 мая во время вопросов к правительству.

Основные положения сделки:

Создается Инвестиционный фонд восстановления, которым на равных условиях управляют Украина и США. Ни одна сторона не будет иметь в нем преимущества. Все решения принимаются вместе.

Фонд – это инструмент инвестиций в Украину, а не механизм передачи активов. Все украинские природные ресурсы остаются за Украиной.

Фонд будет наполняться Соединенными Штатами и Украиной в пропорции 50 на 50. Со стороны США это будут денежные взносы или новая военная помощь.

В первые 10 лет доходы Фонда не выводятся из Украины, а реинвестируются в Украину.

Фонд будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или платы". То есть на продукцию будет гарантирован спрос.

Фонд через американское агентство DFC привлечет американские и европейские новейшие технологии, что ускорит восстановление и модернизацию Украины.

В соглашении нет упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины.

Доходы Фонда не облагаются налогом Соединенными Штатами и Украиной.

Соглашение не противоречит другим международным обязательствам Украины.

Учитывая масштабность сделки, требуются еще и дополнительные технические шаги. Фонд создается на десятки лет, поэтому процесс его создания – это не один день и не одно решение.

Напомним, 30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. 1 мая Кабинет министров зарегистрировал в ВР проект закона о ратификации соглашения с Соединенными Штатами по созданию американо-украинского Инвестиционного фонда восстановления.

После ратификации соглашения начнется непосредственное создание фонда между украинским агентством ГЧП и Международной финансовой корпорацией развития США (Development Finance Corporation, DFC).