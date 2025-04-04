Мита Трампа можуть підірвати виробництво зброї в США - Politico

Мита, запроваджені Дональдом Трампом, несуть у собі значно більшу загрозу, ніж просто економічні труднощі. Їх реалізація може призвести до руйнування глобальних ланцюгів постачання, які Пентагон ретельно вибудовував протягом десятиліть. Це призведе до подорожчання американської зброї та ускладнить міжнародні зусилля щодо стримування Китаю.

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Про це повідомляє Politico.

Згідно з оцінками дипломатів, законодавців, чиновників та експертів оборонної галузі, прагнення США до самостійності у поєднанні з іншими загрозами може підштовхнути партнерів до пошуку альтернативних шляхів співпраці. Це може призвести до руйнування налагодженої системи, яка забезпечує озброєнням значну частину світу, підірвавши довіру та стабільність у міжнародних оборонних відносинах, що історично були вигідні Вашингтону та його союзникам.

Пентагон витратив десятиліття на створення, фінансування та розвиток глобальної мережі постачальників і компаній, які тепер стикаються з тарифами, йдеться у матеріалі.

Як зазначається, Трамп розглядає свій тарифний план як трансформаційний крок для вирівнювання торгівлі та повернення втрачених доходів країні. Але це ризикує зруйнувати інші його обіцянки перетворити США на індустріальний центр і мінімізувати могутність Китаю.

Наприклад перспективний проєкт часів президентства Байдена, спрямований на спільне виробництво атомних підводних човнів та обмін технологіями між Австралією, Великою Британією та США, може опинитися під загрозою. Зростання цін на комплектуючі може зробити проєкт економічно нежиттєздатним.

Щоб уникнути підвищення витрат для Пентагону, серйозних проблем з ланцюгами поставок і ризику невиконання зобов’язань країни у сфері безпеки, бізнес-групи наполягають на тому, щоб оборонна промисловість отримала статус стратегічно важливої галузі, звільненої від дії певних економічних заходів, пише видання.

Нагадаємо, Китай заявив, що збільшить свій оборонний бюджет на 7,2% цього року, оскільки він продовжує свою кампанію зі створення більшої та сучаснішої армії, щоб відстоювати свої територіальні претензії та кинути виклик лідерству США в обороні в Азії. Військові витрати Китаю залишаються другим за величиною після США, і він вже має найбільший у світі військово-морський флот.