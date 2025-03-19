Велика Британія і ЄС ведуть переговори про нарощування поставок озброєнь Україні – Bloomberg

Велика Британія та Європейський Союз ведуть переговори про прискорення поставок зброї в Україну напередодні можливого повного припинення вогню.

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Про це повідомив міністр закордонних справ Британії Девід Леммі в інтерв'ю Bloomberg, незадовго до телефонної розмови президента США Дональда Трампа із Володимиром Путіним.

Він зазначив, що обговорював можливість надіслати більше військової підтримки Україні до того, як буде реалізовано будь-яке широке припинення бойових дій, на зустрічі в Лондоні з головним дипломатом ЄС Каєю Каллас. За його словами, ця ідея також була порушена на зустрічі міністрів закордонних справ "Великої сімки" (G7) в Канаді минулого тижня.

"Ми маємо намір поставити Україну в найсильнішу можливу позицію у військовому та економічному відношенні. Ми хочемо, щоб панував мир, але ми отримуємо мир через силу, а це означає поставити Україну в найсильнішу можливу позицію, щоб відбити будь-які перспективи початку війни", — заявив Леммі.

Перед тим, як були оприлюднені офіційні дані про бесіду Путіна та Трампа, Леммі закликав Росію погодитися на "беззастережне припинення вогню" і попередив, що не можна дозволити лідеру Кремля скористатися перепочинком для переозброєння російської армії перед укладенням довгострокової мирної угоди.

Велика Британія та її європейські союзники побоюються, що Росія може відхилити мирну угоду і використати період перемир'я для переозброєння і нових атак на Україну.

"Ми хочемо припинення всіх бойових дій, а не періоду, протягом якого Путін зможе переозброїтися і знову почати війну. Жодних "якщо", "але" та умов: Путін може просто оголосити беззастережне припинення вогню", - повідомив міністр.

Переговори про припинення обстрілів енергетичних об’єктів

18 березня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, яка тривала близько двох годин. Сторони погодилися, що шлях до миру розпочнеться з припинення обстрілів енергетики.

В Білому Домі зазначили, що "лідери домовилися, що рух до миру розпочнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо імплементації морського припинення вогню в Чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру".

У Кремлі повідомили, що Путін погодився припинити удари по українській інфраструктурі та енергетиці на 30 днів і нібито вже віддав наказ військовим зупинити ці атаки.

Нагадаємо, що Британія висловила готовність інвестувати у відновлення України та залучати свої компанії до проєктів реконструкції.