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Великобритания и ЕС ведут переговоры о наращивании поставок вооружений Украине — Bloomberg
Великобритания и Европейский Союз ведут переговоры об ускорении поставок оружия в Украину в преддверии возможного полного прекращения огня.
Об этом сообщил министр иностранных дел Британии Девид Лемми в интервью Bloomberg, незадолго до телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным.
Он отметил, что обсуждал возможность направить больше военной поддержки Украине до того, как будет реализовано любое широкое прекращение боевых действий, на встрече в Лондоне с главным дипломатом ЕС Каей Каллас. По его словам, эта идея также была поднята на встрече министров иностранных дел "Большой семерки" (G7) в Канаде на прошлой неделе.
"Мы намерены поставить Украину в сильнейшую возможную позицию в военном и экономическом отношении. Мы хотим, чтобы царил мир, но мы получаем мир через силу, а это значит поставить Украину в сильнейшую возможную позицию, чтобы отразить любые перспективы начала войны", — заявил Лемми.
Перед тем, как были обнародованы официальные данные о беседе Путина и Трампа, Лемми призвал Россию согласиться на "безоговорочное прекращение огня" и предупредил, что нельзя позволить лидеру Кремля воспользоваться передышкой для перевооружения российской армии перед заключением долгосрочного мирного соглашения.
Великобритания и ее европейские союзники опасаются, что Россия может отклонить мирное соглашение и использовать период перемирия для перевооружения и новых атак на Украину.
"Мы хотим прекращения всех боевых действий, а не периода, в течение которого Путин сможет перевооружиться и снова начать войну. Никаких "если", "но" и условий: Путин может просто объявить безоговорочное прекращение огня", — сообщил министр.
Переговоры о прекращении обстрелов энергетических объектов
18 марта президент США Дональд Трамп провел продолжавшийся около двух часов телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Стороны согласились, что путь к миру начнется с прекращение обстрелов энергетики .
В Белом Доме отметили, что "лидеры договорились, что движение к миру начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня, а также технических переговоров по имплементации морского прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира».
В Кремле сообщили, что Путин согласился прекратить удары по украинской инфраструктуре и энергетике на 30 дней и якобы отдал приказ военным остановить эти атаки.
Напомним, что Британия выразила готовность инвестировать в восстановление Украины и привлекать свои компании в проекты реконструкции.