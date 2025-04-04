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Пошлины Трампа могут взорвать производство оружия в США — Politico
Таможенные пошлины, введенные Дональдом Трампом, несут в себе гораздо большую угрозу, чем просто экономические трудности. Их реализация может привести к разрушению глобальных цепей поставок, которые Пентагон тщательно выстраивал в течение десятилетий. Это приведет к удорожанию американского оружия и усложнит международные усилия по сдерживанию Китая.
Об этом сообщает Politico.
Согласно оценкам дипломатов, законодателей, чиновников и экспертов оборонной отрасли, стремление США к самостоятельности в сочетании с другими угрозами может подтолкнуть партнеров к поиску альтернативных путей сотрудничества. Это может привести к разрушению отлаженной системы, обеспечивающей вооружением значительную часть мира, подорвав доверие и стабильность в международных оборонных отношениях, исторически выгодных Вашингтону и его союзникам.
Пентагон потратил десятилетия на создание, финансирование и развитие глобальной сети поставщиков и компаний, теперь сталкивающихся с тарифами, говорится в материале.
Как отмечается, Трамп рассматривает свой тарифный план как трансформационный шаг по выравниванию торговли и возврату утраченных доходов стране. Но это рискует разрушить другие его обещания превратить США в индустриальный центр и минимизировать могущество Китая.
Например, перспективный проект времен президентства Байдена, направленный на совместное производство атомных подлодок и обмен технологиями между Австралией, Великобританией и США, может оказаться под угрозой. Рост цен на комплектующие может сделать проект экономически нежизнеспособным.
Чтобы избежать повышения затрат для Пентагона, серьезных проблем с цепями поставок и риска невыполнения обязательств страны в сфере безопасности, бизнес-группы настаивают на том, чтобы оборонная промышленность получила статус стратегически важной отрасли, освобожденной от действия определенных экономических мер, пишет издание.
Напомним, Китай заявил, что увеличит свой оборонный бюджет на 7,2% в этом году, поскольку он продолжает свою кампанию по созданию большей и более современной армии, чтобы отстаивать свои территориальные претензии и бросить вызов лидерству США в обороне в Азии. Военные расходы Китая остаются вторыми по величине после США, и он уже имеет самый большой в мире военно-морской флот.