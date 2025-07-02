США остановили поставку Украине ракет ПВО и боеприпасов: у самых заканчиваются запасы

Пентагон временно остановил поставки Украине некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов из-за обеспокоенности сокращением собственных запасов военной техники и оружия.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Politico ссылаясь на собственные источники.

Заканчиваются запасы

По данным издания, решение было принято руководителем политического отдела Пентагона Элбриджем Колби после внутренней ревизии арсеналов, подтверждающей существенное снижение количества артиллерийских снарядов, зенитных ракет и высокоточного оружия.

Politico уточняет, что речь идет о приостановлении части помощи, обещанной еще при администрации Джо Байдена.

Решение о приостановлении поступления боеприпасов Украине было принято в начале июня, однако только теперь вступает в силу.

Этот шаг происходит в ситуации, когда Украина активно отражает мощные российские ракетные и дроновые атаки по Киеву и другим городам.

Запросы Politico в Пентагон и Белый дом остались без ответа.

Какое оружие прекратили снабжать

В свою очередь NBC News со ссылкой на чиновников Пентагона и представителей Конгресса сообщает, что министр обороны США Пит Гегсет приказал приостановить поставку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства состоянием составов армии США.

Решение было принято несколько недель спустя после того, как Гегсет издал меморандум с распоряжением провести аудит американских запасов боеприпасов. Оружие могло существенно уменьшиться после длительных поставок Украине, а также в результате активности США на Ближнем Востоке за последние два года.

"Некоторые поставки уже находятся в регионе, но были остановлены перед передачей Украине", – рассказали собеседники издания.

Боеприпасы и другие виды вооружений могут оставаться заблокированными до завершения ревизии. Если будет установлено, что этих ресурсов не хватает или они нужны для других регионов мира, блокировка может продолжаться дольше.

По данным источников издания, вооружение, снабжение которого приостановлено, включает:

десятки ракет-перехватчиков Patriot;

тысячи 155-мм осколочно-фугасных снарядов для гаубиц;

свыше 100 ракет Hellfire;

более 250 высокоточных ракет GMLRS;

десятки ракет класса "земля-воздух" Stinger, ракет AIM класса "воздух-воздух" и гранатометов.

Белый дом подтвердил

Белый дом подтверждает, что приостановил поставки вооружения, которое Украина должна была получить, включая зенитные ракеты и артиллерийские снаряды.

"Это решение принято из соображений приоритета национальных интересов США — после ревизии нашей военной поддержки и помощи другим странам. Мощь Вооруженных сил Соединенных Штатов остается безоговорочной — просто спросите у Ирана", — заявила одна из спикеров Белого дома Анна Келли.

США уже приостанавливали поставки вооружения Украине зимой. Тогда распоряжение об отмене всех рейсов с оружием издал министр обороны Пит Гегсет, просто неправильно понявший приказ президента США Дональда Трампа.

Администрация Трампа до сих пор не дала четкого ответа, планирует ли она продолжать оказывать существенную военную помощь Киеву в противостоянии полномасштабному вторжению России.

Трамп неоднократно заявлял, что вопрос о дальнейшей военной помощи Украина будет рассмотрена после мирных переговоров.

В 2026 году Соединенные Штаты планируют уменьшить объем финансирования на закупку вооружения для Украины, мотивируя это тем, что Белый дом действует по новому подходу к конфликту, предпочитая дипломатическое урегулирование.

Напомним, последний пакет пособия на 500 млн долларов Соединенные Штаты объявили 9 января. Он включал снаряды для ПВО, другую амуницию, оборудование для поддержки украинских истребителей F-16.