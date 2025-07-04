Трамп прокоментував розмову з Путіним та призупинення постачання зброї Україні: що каже

Президент США Дональд Трамп заявив, що "не досяг жодного прогресу" щодо завершення війни в Україні під час останньої телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним та запевнив, що США продовжують постачати озброєння Україні, однак при цьому повинні переконатися, що їхні власні запаси залишаються достатніми.

Як повідомляє Delo.ua, про це американський лідер сказав журналістам на авіабазі Ендрюс перед вильотом до штату Айова, пише Hill.

Трамп про розмову з Путіним

За словами Трампа, він мав "досить довго розмову" з Путіним, зокрема про російсько-українську війну, але залишився нею "не задоволений". Вона тривала близько години.

«Це була досить довга розмова. Ми обговорили багато питань, зокрема Іран. А також, як ви знаєте, війну з Україною. І я не задоволений цим. Сьогодні я не досягнув з ним жодного прогресу», — зазначив очільник Білого дому.

На запитання журналістів, чи було досягнуто прогресу у спілкуванні, президент США зауважив: "Ні, сьогодні з ним взагалі я не досяг жодного прогресу".

Як повідомляли російські ЗМІ, Путін заявив Трампу, що Росія не відступить від своїх цілей у війні проти України, при цьому російський диктатор підтвердив готовність продовжити переговорний процес, але наголосив, що переговори залишаться двосторонніми між Росією та Україною.

Призупинення постачань озброєння

На запитання щодо призупинення постачань озброєння Трамп відповів, що США надають зброю Україні, але дорікнув своєму попереднику Джо Байдену, що той "спустошив усю нашу країну, даючи їм зброю".

Тож президент США пояснив, що тепер американці повинні переконатися, що "мають достатньо зброї для себе".

"Ми надаємо зброю, і ми працюємо з ними та намагаємося їм допомогти",- сказав глава Білого дому.

Раніше ЗМІ повідомили, що Пентагон вирішив призупинити постачання деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України (обіцяних іще за каденції Джо Байдена) через побоювання, що арсенали США стали занадто малими. Як зазначається, рішення ухвалили після ревізії запасів.

Боєприпаси та інші види озброєнь можуть залишатися заблокованими до завершення ревізії. Якщо буде встановлено, що цих ресурсів не вистачає або вони потрібні для інших регіонів світу, блокування може тривати ще довше.

Натомість у Міністерстві оборони заявили, що Україна уточнює інформацію щодо можливих затримок у постачанні оборонної допомоги зі США. Офіційних повідомлень про зміну графіків не надходило. Відомство проводить переговори з американськими партнерами для з’ясування деталей.

У Державному департаменті США заявили, що не зупиняли постачання зброї Україні. А Пентагон продовжує пропонувати президенту Дональду Трампу варіанти військової допомоги Україні для завершення війни, але переглядає оборонні пріоритети.