Україна запускає програму спільного виробництва зброї з партнерами "Рамштайну"

Міністр оборони Рустем Умєров оголосив про старт нової державної програми зі спільного виробництва озброєння та військової техніки в кооперації з міжнародними партнерами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Умєрова.

Проєкт охоплює як виробництво на території України, так і запуск заводів у країнах-учасницях Контактної групи у форматі "Рамштайн".

За словами міністра, Україна має унікальний досвід ведення сучасної війни, ефективне власне озброєння та можливість оперативно випробовувати розробки безпосередньо на полі бою.

Усе це створює передумови для нового рівня військово-промислової співпраці, де Україна виступатиме не лише як споживач, а як рівноправний партнер і гравець на глобальному ринку озброєнь.

У рамках програми передбачається:

створення нових заводів та виробничих майданчиків в Україні та за кордоном;

постачання усього виробленого озброєння виключно Силам оборони України до завершення війни;

запровадження спеціального правового та податкового режиму для українських виробників зброї, що дозволить модернізувати та масштабувати їхню діяльність.

Міністерство оборони України спільно з Комітетом Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики презентували основні положення чотирьох законопроєктів, які мають забезпечити необхідні зміни до податкового, митного й бюджетного законодавства, а також Кримінального кодексу.

"Це новий тип військово-промислової співпраці, де Україна — рівноправний партнер та гравець на світовому оборонному ринку", — зазначив Умєров.

Перше голосування щодо законодавчого пакета заплановане на цей місяць. Міністерство оборони очікує підтримки від народних депутатів.

Додамо, провідні компанії військово-промислового комплексу Бельгії активно співпрацюють з українськими партнерами, просуваючи ідею спільного виробництва зброї.

Також, Україна створила спільне підприємство з компанією KNDS Deutschland, що дозволить значно прискорити процес ремонту військової техніки. Це співробітництво має на меті забезпечити оперативне відновлення техніки, що, своєю чергою, зміцнить обороноздатність України.