Northrop Grumman та "Укроборонпром" домовились про спільне виробництво боєприпасів

Американська компанія Northrop Grumman та український концерн "Укроборонпром" уклали угоду про спільне виробництво боєприпасів середнього калібру за стандартами НАТО.

Про це повідомляє ОП посилаючись на результати зустрічі президента України Володимира Зеленського з представниками провідних американських оборонних компаній.

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Крім Northrop Grumman, у зустрічі взяли участь такі гіганти оборонної промисловості, як BAE Systems, Day & Zimmermann, Boeing, Sierra Nevada Company, RTX, Lockheed Martin, General Dynamics, D&M Holding,AeroVironment та Amentum.

Під час зустрічі сторони обговорили перспективи спільного виробництва в оборонній сфері, зокрема боєприпасів,систем протиповітряної оборони, гармат, бронетехніки та безпілотників. Також розглядалося питання забезпечення ремонту та обслуговування військової техніки.

Раніше було оголошено, що Northrop Grumman, третя за величиною оборонна компанія світу, планує виробляти боєприпаси середнього калібру в Україні. Дейв Бартелл, один з топ-менеджерів Northrop, підтвердив цю інформацію та висловив намір розширити виробництво на боєприпаси калібру 155 мм та інші види боєприпасів.

Перед цим французько-німецький конгломерат KNDS оголосив про створення дочірнього підприємства в Україні для виробництва військової техніки та боєприпасів. Міністри оборони Франції та Німеччини підтвердили цю інформацію.

Слідом за двома світовими гігантами, французька оборонна група Thales, що спеціалізується на авіаційному оборонному обладнанні, також вирішила розпочати співпрацю з Україною. Thales підписала три угоди: дві з "Укроборонпромом" та одну з FRDM.

Україна нарощує виробництво зброї

Завдяки плідному міжнародному партнерству Укроборонпром поступово посилює свій бронетанковий напрямок. 10 червня поточного року у рамках спільного підприємства з Rheinmetall відкрито перший спільний цех з ремонту і виробництва німецької бронетехніки в Україні.

Також повідомлялося, що підприємства "Укроборонпрому" не лише налагодили та масштабують серійне виробництво артилерійських снарядів і мінометних мін радянських калібрів, але й поступово переходять до виготовлення боєприпасів калібрів НАТО – 60-мм мінометних мін.

Крім того, "Укроборонпром" підписав меморандум з провідною компанією з розробки та виробництва ракетних систем – MBDA Deutschland.

А у січні 2024 року стало відомо, що "Укроборонпром" розпочинає стратегічне партнерство із чотирма литовськими компаніями, які спеціалізуються на інноваційних розробках та виробництві військової техніки.

Також днями "Укроборонпром" відкрив своє перше закордонне представництво у Вашингтоні, аби посилити співпрацю з американськими партнерами у військовій сфері. Представництво працюватиме над залученням інвестицій,пошуком партнерів, розвитком спільних проєктів та впровадженням новітніх технологій.