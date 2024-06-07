Франко-німецька оборонна компанія офіційно оголосила про створення філії в Україні

Франко-німецька збройова група KNDS, яка є виробником танків Leopard 2 та САУ Caesar, у п'ятницю, 7 червня, офіційно оголосила про створення дочірньої компанії в Україні.

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Про це повідомляє видання Le Figaro.

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський, який наразі перебуває з візитом у Франції, та міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню мають відвідати місце розташування збройової групи у Версалі під Парижем.

Видання пише, що KNDS є одним із провідних європейських гравців у галузі наземних озброєнь. Група виробляє артилерійські системи, бойові танки, а також гармати Caesar, які Франція постачає до Києва. Дочірнє підприємство вироблятиме військову техніку та боєприпаси на українській землі, оголосили наприкінці березня міністри оборони Франції та Німеччини Себастьєн Лекорню та Борис Пісторіус.

Про KNDS

KNDS є холдинговою структурою, утвореною французькою Nexter і німецькою Krauss-Maffei-Wegmann. Обидві компанії займаються виробництвом бронетехніки і об'єдналися в липні 2015 року.

KNDS виробляє такі відомі види озброєнь, як танки Leopard, самохідні гаубиці Caesar, системи ППО Gepard, які європейські країни надали Україні, а також танки Leclerc, бойові машини піхоти, артилерійські системи та інші компоненти для техніки, яка тепер стоїть на озброєнні ЗСУ.

Додамо, що Франція заохочуватиме свої оборонні компанії виробляти військову техніку в Україні, щоб допомогти країні у війні проти Росії.

Нагадаємо, німецький оборонний концерн Rheinmetall також планує відкрити в Україні підприємство, яке спеціалізуватиметься на системах протиповітряної оборони.

Також повідомлялося, що Rheinmetall збирається відкрити в Україні щонайменше чотири збройові заводи з виробництва снарядів, військової техніки, пороху та зброї ППО.

Фото: ua.depositphotos.com