Французькі оборонні компанії вироблятимуть військову техніку в Україні

Франція заохочуватиме свої оборонні компанії виробляти військову техніку в Україні, щоб допомогти країні у війні проти Росії.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, пише Reuters.

"Три французькі компанії будуть налагоджувати партнерські відносини з українськими компаніями, зокрема в секторах безпілотників і наземного обладнання, щоб виробляти запчастини на українській землі, а в майбутньому, можливо, і боєприпаси", - сказав Лекорню.

За його словами, у планах запустити перші виробничі потужності влітку 2024 року.

Міністр оборони Франції не повідомив, про які оборонні підприємства йде мова, але натякнув, що серед залучених компаній буде виробник танків KNDS, холдингова структура, сформована французькою Nexter і німецькою Krauss-Maffei-Wegmann.

Нагадаємо, чеська компанія Czechoslovak Group (CSG), один із найбільших європейських виробників зброї, хоче допомогти Україні наростити власне виробництво важких боєприпасів для протидії російській агресії.

Також німецька оборонна компанія Rheinmetall оголосила про наміри збудувати в Україні новий завод з виробництва артилерійських боєприпасів.