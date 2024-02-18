Rheinmetall побудує в Україні завод з виробництва боєприпасів

Німецька оборонна компанія Rheinmetall оголосила про наміри збудувати в Україні новий завод з виробництва артилерійських боєприпасів.

Про це йдеться в повідомленні концерну в соцмережі X (Twitter), передає Focus.de.

Зазначається, що з цією метою німецький оборонний концерн та українська компанія-партнер підписали меморандум про порозуміння у кулуарах 60-ї Мюнхенської конференції з безпеки. З української сторони на підписанні був присутній міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин.

"Ми хочемо бути ефективним партнером для України у відновленні колись сильної оборонної технологічної промисловості України та забезпеченні автономії українських потужностей", - сказав генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, пояснюючи своє рішення.

Rheinmetall, Europe’s largest ammunition maker, plans to open a new ammo plant in #Ukraine 🇺🇦. MoU to set up a JV has been signed in the presence of Oleksandr Kamyshin, Ukrainian Minister for Strategic Industries, and 🇺🇦ambassador S.E. Oleksii Makeiev during Munich Security… pic.twitter.com/lD5Qx9UOGT — Rheinmetall (@RheinmetallAG) February 17, 2024

У своєму повідомленні Rheinmetall зазначило, що підприємство вироблятиме артилерійські снаряди калібру 155 мм, а також метальні заряди. Точні обсяги виробництва поки невідомі, але у компанії уточнили, що це буде 6-значне число, тобто не менше ніж 100 тисяч боєприпасів на рік.

Rheinmetall матиме 51% в новому підприємстві, український партнер, назву якого поки не розкривають – 49%.

Нагадаємо, Україна оголосила про створення спільного оборонного підприємства з Rheinmetall AG у жовтні 2023 року для надання допомоги у місцевому виробництві деякого ключового обладнання, а також для обслуговування та ремонту західної зброї, надісланої до Києва через повномасштабне вторгнення Росії.

Також повідомлялося, що уряд України уклав контракт з німецький концерном Rheinmetall на поставку танків Leopard 1, в який входить 25 основних бойових танків Leopard 1A5, п'ять броньованих евакуаційних машин (Bergepanzer 2) і два танки для навчання водіїв.

У грудні 2023 року стало відомо, що Rheinmetall планує випустити першу бронетехніку в Україні в 2024 році.