ЄС надасть Україні 1 млн боєприпасів до кінця цього року

Голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель під час спільної прес-конференції з премʼєр-міністром Денисом Шмигалем повідомив, що Україна є найвищим пріоритетом для Євросоюзу і до кінця року отримає 1 мільйон необхідних боєприпасів.

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Про це пише Урядовий портал.

За словами Борреля, ЄС має надати Україні, яка залишається найвищим пріоритетом для Євросоюзу, все, чого вона потребує для перемоги. Для того, щоб забезпечити такий обсяг боєприпасів, європейський оборонно-промисловий комплекс нарощує свої потужності.

"Прискорення поставок артилерійських боєприпасів в Україну — один із ключових пріоритетів зараз", — додав прем’єр-міністр.

У ході зустрічі Шмигаль та Боррель також торкнулися питань створення спільних оборонних заводів та посилення санкцій проти Росії, оскільки Україна розраховує на ухвалення 13-го пакету санкцій вже цього місяця.

На початку лютого, Україна повідомила західним союзникам про "критичну нестачу" артилерійських снарядів. Збройні Сили змушені витрачати не більше 2 тисяч снарядів на день по всій лінії фронту завдовжки 1,5 тисяч км. Це втричі менше за кількість боєприпасів, які використовує армія РФ.

Допомога від ЄС з боєприпасами

Нагадаємо, навесні 2023 року Євросоюз пообіцяв Україні 1 млн снарядів протягом 12 місяців. Проте після досягнення згоди виникла суперечка стосовно того, де ці боєприпаси брати. Премʼєр-міністр Польщі розповідав, що в Європі немає необхідної кількості снарядів, тому їх треба закуповувати за межами блоку. Однак проти такої ідеї виступила Франція.

Близько 12 країн, у тому числі країни Балтії, Німеччина, Нідерланди та Польща, збираються або вже поставили близько 300-400 тисяч боєприпасів переважно через ініціативу ЄС. Швеція, Фінляндія, Данія та Норвегія, яка не є членом ЄС, розмістили замовлення на €52 млн, а виробництво повинно розпочатися у 2024 році.

Пізніше видання Bloomberg писало, що з моменту запуску ініціативи ціна на боєприпаси зросла, а це означає, що поточний бюджет може бути недостатньо великим для досягнення поставлених цілей.

Але у Єврокомісії впевнені, що, не дивлячись на уповільнення процесу, країни Євросоюзу встигнуть виготовити мільйон обіцяних Україні боєприпасів до весни 2024 року.

За даними Reuters станом на 6 грудня, Україна отримала від держав-членів ЄС 480 тисяч артилерійських снарядів.