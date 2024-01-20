ЄС пропонує реформувати Фонд військової допомоги Україні

Європейський Союз планує реформувати Фонд військової допомоги Україні, діяльність якого вже неодноразового обговорювалась урядами країн ЄС, проте ніяк не була узгоджена.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що проект реформи дозволить збільшити розмір допомоги Києву до 5,4 млрд євро на рік,

У документі, який представила Європейська служба зовнішніх справ (EEAS), йдеться про те, що члени ЄС повинні узгодити різні позиції шляхом зміни управління фондом, фіксацію розміру відшкодування та надання більш високого бонусу за спільні ініціативи між європейською та українською промисловістю.

Також у проекті змін вказано, що відшкодування за поставки зі складів та односторонні закупівлі будуть поступово скасовані, оскільки у майбутньому левова частина постачання для України буде здійснюватися із закупівель нової зброї, а не із вже наявної.

Так, робота Фонду ґрунтуватиметься на двох основних напрямках, які підтримуватимуться через Європейський фонд миру: надання летальної та нелетальної підтримки Україні шляхом спільних закупівель через європейську промисловість, а також продовження тренувань та оснащення українських військ.

Передбачається, що Фонд буде використовуватися для задоволення найбільш нагальних потреб України в артилерії, боєприпасах, безпілотниках та засобах ППО, а також в розмінуванні, військово-медичному забезпеченні та кібербезпеці.

Крім того, подальші щорічні збільшення бюджету Фонду можуть бути передбачені до 2027 року, виходячи з потреб України та за умови політичного керівництва з боку держав-членів ЄС.

Допомога від ЄС з боєприпасами

Нагадаємо, навесні 2023 року Євросоюз пообіцяв Україні 1 млн снарядів протягом 12 місяців. Проте після досягнення згоди виникла суперечка стосовно того, де ці боєприпаси брати. Премʼєр-міністр Польщі розповідав, що в Європі немає необхідної кількості снарядів, тому їх треба закуповувати за межами блоку. Однак проти такої ідеї виступила Франція.

Близько 12 країн, у тому числі країни Балтії, Німеччина, Нідерланди та Польща, збираються або вже поставили близько 300-400 тисяч боєприпасів переважно через ініціативу ЄС. Швеція, Фінляндія, Данія та Норвегія, яка не є членом ЄС, розмістили замовлення на €52 млн, а виробництво повинно розпочатися у 2024 році.

Однак один зі співрозмовників Bloomberg сказав, що з моменту запуску ініціативи ціна на боєприпаси зросла, а це означає, що поточний бюджет може бути недостатньо великим для досягнення поставлених цілей.

Але у Єврокомісії впевнені, що, не дивлячись на уповільнення процесу, країни Євросоюзу встигнуть виготовити мільйон обіцяних Україні боєприпасів до весни 2024 року.

За даними Reuters станом на 6 грудня, Україна отримала від держав-членів ЄС 480 тисяч артилерійських снарядів.

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